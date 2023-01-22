الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان الفساد في لبنان تقارير نشرة الاخبار فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية أمن وقضاء اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لماذا يشعر الناس بحرقة العين؟

صحة وتغذية
2023-01-22 | 08:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لماذا يشعر الناس بحرقة العين؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
لماذا يشعر الناس بحرقة العين؟

أسباب حرقة العين

مشاكل العين من الأمور المزعجة التي تثير قلق الكثير من الناس. وقد يعاني البعض حرقة العين. فما هي أسباب هذه المشكلة؟

- التهاب الجفن: تحدث هذه الحالة نتيجة العدوى البكتيرية في الجفن أو بسبب انسداد الغدد الدهنية فيه.

- جفاف العيون: هي نتيجة عدم إفراز القنوات الدمعية كمية كافية من الدموع.

- حساسية العين: تحدث هذه الحالة بسبب إصابة العين بالمواد المهيجة مثل الدخان، العطور، الغبار، وبر الحيوانات الأليفة، حبوب اللقاح والعفن.

- التهاب القرنية: تؤدي هذه الحالة إلى الإصابة بالاحمرار، التهيج، حساسية الضوء والدموع.

- دخول جسم غريب في العين: يسبب دخول أي شيء غريب في العين أعراضًا عدة غير الحرقة مثل الاحمرار، الشعور بعدم الراحة والدموع.

- العدسات اللاصقة: يسبب ارتداء العدسات اللاصقة لوقت طويل أو النوم بها تهيّج العين، الشعور بالحكة، الاحمرار والدموع.

مصدر

آخر الأخبار

صحة وتغذية

حرقة العين

أسباب

دراسة... تناول الأسماك الزيتية يخفض مخاطر الإصابة بأمراض الكلى
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-01-13

لهذه الأسباب...أوبرا باريس تلغي حفلتين موسيقيتين في فيينا ولندن

LBCI
آخر الأخبار
2023-01-09

هارون للـLBCI: هذه السنة كان لها تأثير سلبي كبير على القطاع الاستشفائي وأول الأسباب رفع الدعم عن الأدوية والمستلزمات الطبية ما رفع الكلفة الاستشفائية بشكل كبير فالجهات الضامنة الرسمية لم تعد تتحمل الفواتير الفعلية

LBCI
صحة وتغذية
2023-01-01

حكة الأذن... ما هي أسبابها وطرق الوقاية منها؟

LBCI
أخبار لبنان
2022-12-30

لا إطلالة للسيد حسن نصر الله مساء اليوم لأسباب صحية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2023-01-20

دراسة... تناول الأسماك الزيتية يخفض مخاطر الإصابة بأمراض الكلى

LBCI
اخبار البرامج
2023-01-20

ما هي الأطعمة التي تقوي الذاكرة لدى الطلاب؟

LBCI
صحة وتغذية
2023-01-19

بسعر التكلفة... "فايزر" تعلن بيع نحو 500 دواء ولقاح للدول الفقيرة

LBCI
صحة وتغذية
2023-01-18

دراسة تحذر... تناول هذه السمكة يُعادل شرب مياه ملوثة لمدة 30 يوماً

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار سياسية
07:05

معلومات للـLBCI: لقاء سيجمع غدًا الحاج وفيق صفا والوزير جبران باسيل

LBCI
منوعات
07:56

فرقة مياس ترقص مع بيونسيه وترفع اسم لبنان مجددا

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
11:52

مقدمة النشرة المسائية 22-1-2023

LBCI
فنّ
05:29

فرقة "ميّاس" تبهر العالم من جديد... عرض مميز مع بيونسيه في دبي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:00

راسموس بالودان يحرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية بالعاصمة السويدية

LBCI
منوعات
07:56

فرقة مياس ترقص مع بيونسيه وترفع اسم لبنان مجددا

LBCI
أخبار لبنان
07:52

كيف هي صورة اليوم الرابع من اعتصام بعض نواب التغيير داخل مجلس النواب؟

LBCI
امن وقضاء
07:50

دهم في بلدة الكنيسة البقاعية ووقوع قتلى وجرحى بين المطلوبين.. اليكم تفاصيل أوفى عن هذه العملية

LBCI
أخبار لبنان
06:06

عودة: الشعب يفتقر ويموت ليغتني المسؤولون ويحيون

LBCI
أخبار لبنان
04:26

الراعي: يُخطئ من يظنُ أنه يستطيع خطف رئاسة الجمهورية اللبنانية وأخذها رهينة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

هل نحن أمام أزمة رغيف جديدة؟

LBCI
رياضة
13:46

محبو كرة القدم يترقبون المباراة الرسمية الاولى لرونالدو مع نادي النصر السعودي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

موعد لجلسة اللجان النيابية المشتركة الخميس... ماذا في الشكل والمضمون؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
05:29

فرقة "ميّاس" تبهر العالم من جديد... عرض مميز مع بيونسيه في دبي

LBCI
أخبار سياسية
05:33

معلومات للـLBCI: النائبان ميشال معوض وياسين ياسين سينضمان للنواب في المجلس مساء اليوم

LBCI
أخبار سياسية
07:05

معلومات للـLBCI: لقاء سيجمع غدًا الحاج وفيق صفا والوزير جبران باسيل

LBCI
امن وقضاء
01:36

الجيش: عمليات دهم في بلدة الكنيسة - بعلبك ومقتل 3 من المطلوبين وإصابة أحدهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

رصاصة طائشة تصيب ابن الـ١٢ عامًا… والعناية الإلهية تنقذه

LBCI
منوعات
07:56

فرقة مياس ترقص مع بيونسيه وترفع اسم لبنان مجددا

LBCI
امن وقضاء
07:50

دهم في بلدة الكنيسة البقاعية ووقوع قتلى وجرحى بين المطلوبين.. اليكم تفاصيل أوفى عن هذه العملية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

هل نحن أمام أزمة رغيف جديدة؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة