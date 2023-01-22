لماذا يشعر الناس بحرقة العين؟

مشاكل العين من الأمور المزعجة التي تثير قلق الكثير من الناس. وقد يعاني البعض حرقة العين. فما هي أسباب هذه المشكلة؟- التهاب الجفن: تحدث هذه الحالة نتيجة العدوى البكتيرية في الجفن أو بسبب انسداد الغدد الدهنية فيه.- جفاف العيون: هي نتيجة عدم إفراز القنوات الدمعية كمية كافية من الدموع.- حساسية العين: تحدث هذه الحالة بسبب إصابة العين بالمواد المهيجة مثل الدخان، العطور، الغبار، وبر الحيوانات الأليفة، حبوب اللقاح والعفن.- التهاب القرنية: تؤدي هذه الحالة إلى الإصابة بالاحمرار، التهيج، حساسية الضوء والدموع.- دخول جسم غريب في العين: يسبب دخول أي شيء غريب في العين أعراضًا عدة غير الحرقة مثل الاحمرار، الشعور بعدم الراحة والدموع.- العدسات اللاصقة: يسبب ارتداء العدسات اللاصقة لوقت طويل أو النوم بها تهيّج العين، الشعور بالحكة، الاحمرار والدموع.