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لماذا يشعر الناس بحرقة العين؟
صحة وتغذية
2023-01-22 | 08:30
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لماذا يشعر الناس بحرقة العين؟
أسباب حرقة العين
مشاكل العين من الأمور المزعجة التي تثير قلق الكثير من الناس. وقد يعاني البعض حرقة العين. فما هي أسباب هذه المشكلة؟
- التهاب الجفن: تحدث هذه الحالة نتيجة العدوى البكتيرية في الجفن أو بسبب انسداد الغدد الدهنية فيه.
- جفاف العيون: هي نتيجة عدم إفراز القنوات الدمعية كمية كافية من الدموع.
- حساسية العين: تحدث هذه الحالة بسبب إصابة العين بالمواد المهيجة مثل الدخان، العطور، الغبار، وبر الحيوانات الأليفة، حبوب اللقاح والعفن.
- التهاب القرنية: تؤدي هذه الحالة إلى الإصابة بالاحمرار، التهيج، حساسية الضوء والدموع.
- دخول جسم غريب في العين: يسبب دخول أي شيء غريب في العين أعراضًا عدة غير الحرقة مثل الاحمرار، الشعور بعدم الراحة والدموع.
- العدسات اللاصقة: يسبب ارتداء العدسات اللاصقة لوقت طويل أو النوم بها تهيّج العين، الشعور بالحكة، الاحمرار والدموع.
مصدر
آخر الأخبار
صحة وتغذية
حرقة العين
أسباب
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