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دراسة... إطفاء الأنوار قبل النوم يحمي المرأة الحامل من مخاطر الإصابة بمرض السكري
صحة وتغذية
2023-03-14 | 05:31
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دراسة... إطفاء الأنوار قبل النوم يحمي المرأة الحامل من مخاطر الإصابة بمرض السكري
دراسة... إطفاء الأنوار قبل النوم يحمي المرأة الحامل من مخاطر الإصابة بمرض السكري
كشف الخبراء في الكلية الملكية لأطباء النساء والتوليد، أن مرض السكري يصيب ما لا يقل عن 4 إلى 5 نساء من كل 100 امرأة أثناء الحمل. وإذا لم يتم التحكم فيه بشكل جيد، فقد يؤدي إلى مضاعفات، بما في ذلك المشاكل الصحية للطفل.
وكشفت الأبحاث المنشورة في المجلة الأميركية لأمراض النساء والتوليد والطب الجنيني أن النساء الحوامل اللواتي يتعرضن لمستويات أعلى من الضوء في الساعات الثلاث التي تسبق النوم يبدو أنهن أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري أثناء الحمل.
وقال الدكتور مينجي كيم، المؤلف الرئيسي للدراسة في جامعة نورث وسترن: "قد يكون الضوء في الليل خطرًا غير معروف للإصابة بمضاعفات الحمل الخطيرة".
ومن بين الدراسات الأخرى، وجد الباحثون سابقًا أن الأشخاص الذين يعملون في الليل هم أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع 2، في حين أن التعرض الأكبر للضوء الاصطناعي في الهواء الطلق في الليل قد تم ربطه أيضًا بزيادة خطر الإصابة بهذه الحالة.
ويُعتقد أن التعرض للضوء ليلاً يثبط مستويات هرمون يسمى الميلاتونين، ويعطل الساعة الداخلية للجسم، ويؤثر على عمليات التمثيل الغذائي المختلفة، مثل تنظيم مستويات السكر في الدم.
وقال كيم إنه من السهل اتخاذ الإجراءات الضرورية للوقاية من خلال إطفاء الأنوار كلّما أمكن ذلك قبل موعد النوم بثلاث ساعات.
مصدر
آخر الأخبار
صحة وتغذية
دراسة
إطفاء الأنوار
النوم
المرأة
الحامل
مرض السكري
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