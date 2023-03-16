دراسة تؤكد... "الكافيين" يقلل دهون الجسم ويحمي من السكري

دراسة تؤكد... "الكافيين" يقلل دهون الجسم ويحمي من السكري



كشفت دراسة جديدة نُشرت يوم الثلاثاء في المجلة العلمية BMJ Medicine أن تناول كميات كبيرة من الكافيين يمكن أن يخفض مستويات الدهون في الجسم ويقلل من خطر الإصابة بمرض السكري.



وأوضح خبراء الصحة من السويد والدنمارك والمملكة المتحدة نتائج تحليلهم حول كيفية تأثير تناول الكافيين على وزن الجسم وصحة القلب والأوعية الدموية وخطر الإصابة بمرض السكري.



ووجد العلماء أن التركيزات العالية من الكافيين في الدم مرتبطة بانخفاض مؤشر كتلة الجسم (BMI) ، وهو المقياس المستخدم لحساب ما إذا كان الشخص يتمتع بوزن صحي، وبانخفاض مستويات الدهون في الجسم بشكل عام.



ووجدت الدراسة أن ارتفاع مستويات الكافيين يرتبط أيضًا بانخفاض خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري، إذ نحو نصف مخاطر الإصابة بالسكري ترتبط بالانخفاض الواضح للكافيين في مؤشر كتلة الجسم.