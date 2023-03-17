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في اليوم العالمي للنوم... تخلّصوا من هذه العادات السيئة!

صحة وتغذية
2023-03-17 | 09:24
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في اليوم العالمي للنوم... تخلّصوا من هذه العادات السيئة!
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في اليوم العالمي للنوم... تخلّصوا من هذه العادات السيئة!

في اليوم العالمي للنوم، تعلّموا التخلص من عادات النوم السيئة والحصول على قسط جيّد من الراحة في اللّيل، الأمر الّذي قد يُحسّن الوظائف العقلية والجسدية والعاطفية والاجتماعية.

ووفق موقع HealthShots، فقد سلّط الدكتور نافنيت سود المتخصص بأمراض الرئة وطب النوم في مستشفى دارامشيلا نارايانا في دلهي الهند، الضوء على الأمور الّتي تؤدي إلى عادات النوم السيئة، ومنها:

- الحصول على ساعات نوم قليلة: يقترح الأطباء دائمًا على الناس الحصول على ثماني ساعات من النوم على الأقل كل ليلة، نظراً لأهمية الأمر على الصحة العامة والرفاهية. وعند وقت النوم، يعمل الجسم عن طريق إصلاح نفسه وتجديد شبابه، ويقوم الدماغ بتوحيد الذكريات ومعالجة المعلومات.
ويُذكر أنه تم ربط قلّة النوم ببعض المشاكل الصحية الشائعة أبرزها البدانة، داء السكري، أمراض القلب والأوعية الدموية والاكتئاب.

- استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم: يقول الطبيب إن الضوء المنبعث من الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية يمكن أن يثبط إنتاج هرمون النوم الميلاتونين، ويعطل إيقاع الساعة البيولوجية. كما يمكن أن يقلل من جودة النوم ويزيد من صعوبة الشعور بالنعاس.

- عدم تناول الكافيين في وقت متأخر: لا يجب تناول الكافيين قبل النوم، بل من الأفضل تناوله في الصباح. قد يؤدي شرب القهوة أو الشاي أو المشروبات الغازية في وقت متأخر إلى صعوبة النوم.

- الحصول على جدول نوم منتظم: الخلود إلى الفراش والاستيقاظ في أوقات مختلفة كل يوم يمكن أن يعطل إيقاع الساعة البيولوجية ويجعل من الصعب على الأشخاص النوم والاستيقاظ. لذلك، من المهم الحفاظ على جدول نوم ثابت.

- عدم تناول وجبات ثقيلة قبل النوم: تناول وجبة دسمة قبل النوم يمكن أن يسبب عدم الراحة ويجعل النوم أكثر صعوبة. يوصى بتناول العشاء قبل النوم بساعات قليلة على الأقل.

- عدم ممارسة الرياضة قبل النوم: يمكن أن تساعد التمارين الرياضية في تعزيز النوم، لكن ممارسة التمارين القاسية قبل وقت النوم قد تجعل النوم أكثر صعوبة. لذا من الأفضل إنهاء التمارين الرياضية قبل النوم بساعات قليلة.

وفي هذا السياق، يقدّم الدكتور سود بعض النصائح الأخرى لتحسين جودة النوم عن طريق القيام بما يلي: وضع جدول نوم ثابت، إنشاء روتين مريح لوقت النوم مثل الحمام الساخن أو الاستماع إلى الموسيقى قبل النوم، خلق بيئة نوم مريحة، تجنب الأنشطة المحفزة قبل النوم، ممارسة التمارين الرياضية بانتظام والتخفيف من الشعور بالتوتر.

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