النوم عارياً: إليكم الأسرار المثيرة لفوائده المذهلة وتأثيره على الحميمية

في ظل الطقس البارد الذي يجتاح الأجواء، تظل تلميحات الخبراء في علم النوم مثيرة للاهتمام. وفقًا لخبيرة النوم، سامي مارغو، من موقع الفراش البريطاني "Dreams"، قد يكون التخلص من بيجاما النوم هو الحل المثالي للحصول على نوم هادئ وعميق.

وتُشدد مارغو على أن درجة حرارة الجسم تلعب دورًا حاسمًا في توقيت نوم الشخص. وبحسب تعليقاتها، يتم تنظيم دورة النوم والاستيقاظ من خلال ساعة الجسم الداخلية، والتي تتأثر بدرجة حرارته.

ومن الجدير بالذكر أن النوم عاريًا يمكن أن يساعد في تبريد الجسم، مما يحفزه على الدخول في نوم عميق.

ولكن، هذا ليس كل شيء. التخلي عن ملابس النوم يمكن أن يثير الحميمية بين الأزواج، حيث تزيد ملامسة الجلد للجلد من إفراز الأوكسيتوسين، المعروف بدوره في تعزيز الحب والترابط بين الأشخاص.

وفي هذا السياق، أظهرت الدراسات العديد من الفوائد المحتملة للنوم عاريًا. بحسب موقع Healthline، فإن النوم بدون ملابس قد يساعد في تحسين نوعية النوم، وتعزيز صحة البشرة، والحد من التوتر والقلق، والوقاية من بعض الأمراض مثل السكري من النوع الثاني وأمراض القلب.

بصفة عامة، قد يكون التخلي عن البيجاما خطوة نحو صحة أفضل ونوم أعمق، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الحميمية والرومانسية بين الأزواج.