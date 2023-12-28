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هل الثوم مفيد للصحة حقا؟ إليكم الحقائق عن هذا المكوّن الأساسي في المطبخ العربي
صحة وتغذية
2023-12-28 | 05:59
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هل الثوم مفيد للصحة حقا؟ إليكم الحقائق عن هذا المكوّن الأساسي في المطبخ العربي
الثوم، هو مكون غذائي لا غنى عنه في معظم المطابخ حول العالم. وفي الآونة الأخيرة، أظهرت الأبحاث أهمية هذا الجذر النباتي وفوائده الصحية العديدة. إليك نظرة شاملة على الفوائد التي يقدمها الثوم لصحتك:
- تقوية الجهاز المناعي: الثوم يحتوي على مركب يسمى "الأليسين"، وهو المسؤول عن القدرة العالية على محاربة الالتهابات. بحسب بحث أجري في عام 2021، يعتبر الثوم حاجزًا طبيعيًا يمنع وصول الفيروسات إلى الخلايا.
- تحسين مستويات الكوليسترول: دراسة حديثة نشرت في 2020 أشارت إلى أن الثوم قد يساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم.
- خفض ضغط الدم: للأشخاص المصابين بمتلازمة التمثيل الغذائي، استهلاك 100 ملغ من الثوم الخام مرتين يوميًا لمدة أربعة أسابيع قد يكون له تأثير إيجابي على ضغط الدم.
- تحسين صحة الأمعاء: يُعتبر الثوم مصدرًا غنيًا للبريبايوتكس، الذي يغذي البكتيريا الصحية في الأمعاء.
- مصدر غني لمضادات الأكسدة: دراسة أظهرت أن الثوم يمكن أن يكون له دور في دعم وظائف الدماغ لدى كبار السن.
للحصول على أقصى فوائد الثوم، يُفضل تناوله خامًا، حيث يحتوي على مركباته الفعالة بأعلى تركيز. ومع ذلك، قد يعاني بعض الأشخاص من تهيج المعدة أو الغازات بسبب تناول الثوم، خصوصًا لأولئك الذين يعانون من مشاكل معينة مثل متلازمة القولون العصبي.
وفي الختام، على الرغم من العديد من الفوائد المذكورة، لا يمكن الاعتماد على الثوم كوحيد للتخلص من الدهون أو تحسين الوزن، لكنه إضافة ممتازة لنظام غذائي صحي.
مصدر
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صحة وتغذية
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