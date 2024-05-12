مع اقتراب فصل الصيف...تعرّفوا على فوائد البطيخ الأحمر المذهلة للجسم والبشرة!

يعتبر البطيخ الأحمر مصدراً ممتازاً للترطيب والتغذية فهو نوع الفاكهة المفضل لدى العديد من الأشخاص نظراً لقدرته الكبيرة على تنشيط الجسم والحفاظ على صحّته.

يمنح البطيخ الأحمر الترطيب اللازم للجسم نظراً لاحتوائه على نسبة كبيرة من الماء تصل إلى 92 في المئة في بعض الأحيان.

كما يساهم البطيخ الأحمر أيضاً في معالجة مشاكل البشرة لاحتوائه على الفيتامين أ الذي يجدد خلايا البشرة، ويعزز إنتاج الكولاجين، ويُنعّم الخطوط الدقيقة والصغيرة.

ويحتوي البطيخ الأحمر أيضاً على الفيتامين سي الذي يحمي البشرة من التلوث والبكتيريا المسببة لحب الشباب. كما يحتوي أيضاً على مُركب اللايكوبين الذي يساعد على المحافظة على مرونة الجلد.

كما أشارت دراسات مختلفة إلى التأثير الإيجابي لتناول البطيخ الأحمر على صحة القلب نظراً لاحتوائه على اللايكوبين الذي يساعد أيضاً على خفض نسبة الكوليسترول في الدم.