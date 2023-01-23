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نتفليكس تفاجئ المشتركين بقواعد جديدة
منوعات
2023-01-23 | 06:58
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نتفليكس تفاجئ المشتركين بقواعد جديدة
يعمل تطبيق نيتفليكس على نشر قواعد جديدة بحلول نهاية الربع الأول من هذا العام
يعمل تطبيق نيتفليكس على نشر قواعد جديدة بحلول نهاية الربع الأول من هذا العام، في شأن مشاركة كلمات المرور.
وتشير التقديرات إلى أن حوالي 100 مليون أسرة يشاركون حاليًا حساباتهم على نيتفليكس. بينما يدرك عملاق البث أنه قد يفقد العملاء بمجرد نشر هذه القواعد الجديدة، إلا أنهم يتوقعون أن يقوم الكثير منهم بإنشاء حساباتهم الخاصة على منصة البث.
وعلى الرغم من عدم وجود الكثير من التفاصيل المعروفة حول كيفية تطبيق نيتفليكس لهذه القواعد الجديدة أو المبلغ الذي يمكن أن يفرضه عليك مقابل مشاركة كلمة المرور الخاصة بكم، فإن نيتفليكس تعمل على "العثور على نقاط السعر المناسبة".
ويمكن للتطبيق معرفة ما إذا كان عنوان IP مختلف يسجل الدخول إلى حسابكم ويمكنهم أيضًا معرفة ما إذا كان عنوان IP هذا جزءًا من أسرتكم أم لا.
وبينما كان نيتفليكس في الماضي مرتاحًا بشأن سياسات مشاركة كلمات المرور الخاصة بهم، يبدو أن عملية التفكير تقترب من نهايتها بسرعة كبيرة.
مصدر
آخر الأخبار
منوعات
نيتفليكس
قواعد جديدة
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