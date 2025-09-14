تقديرًا لجهودها ورسالتها الداعمة... فريق كاريتاس للشباب يمنح سارة-لينا بو جودة درع شكر وتقدير (صور)

شاركت الوصيفة الأولى لملكة جمال لبنان للعام 2024 سارة-لينا بو جودة ضمن فعاليات الاحتفال بمرور ١٠ سنوات على وجود فريق كاريتاس للشباب في المتن.



وفي ختام الاحتفال، نالت سارة-لينا بو جودة درع شكر وتقدير لمشاركتها ودعمها الدائم للفريق.

ويُذكر أن سارة-لينا بو جودة ستمثّل لبنان في مسابقة ملكة جمال الكون "The 74th Miss Universe Competition" التي ستُقام في تايلاند في 21 تشرين الثاني 2025.