تعود للعام 2011... صورة قديمة لكيم كارداشيان تشعل مواقع التواصل والجمهور يتفاعل!

تناقل الجمهور على موقع "ريديت" (Reddit) في الساعات القليلة الماضية، صورة لنجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان على غلاف مجلة Lucky في عام 2011.



وأشاد الجمهور بجمال كارداشيان الطبيعي في الصورة بالإضافة إلى بشرتها الخالية من العيوب.



وظهرت كارداشيان في الصورة وهي تبتسم للكاميرا مرتديةً تنورة بنفسجية مرصّعة بالترتر بالإضافة إلى قميص باللون الأبيض مع أكمام طويلة وفتحة صدر جريئة.



وأشار الجمهور إلى التغييرات الجذرية التي طرأت على مظهر كارداشيان، حيث كتب أحد الأشخاص: "كانت فاتنةً جدًا في الماضي" وأضاف آخر: "يا إلهي، ليس فقط وجهها، بل شعرها وأسلوب مكياجها تغير كثيرًا على مر السنين!".