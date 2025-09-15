الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
22
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ابتسم أيها الجنرال
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
22
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تعود للعام 2011... صورة قديمة لكيم كارداشيان تشعل مواقع التواصل والجمهور يتفاعل!
موضة وجمال
2025-09-15 | 12:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
تعود للعام 2011... صورة قديمة لكيم كارداشيان تشعل مواقع التواصل والجمهور يتفاعل!
تناقل الجمهور على موقع "ريديت" (Reddit) في الساعات القليلة الماضية، صورة لنجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان على غلاف مجلة Lucky في عام 2011.
وأشاد الجمهور بجمال كارداشيان الطبيعي في الصورة بالإضافة إلى بشرتها الخالية من العيوب.
وظهرت كارداشيان في الصورة وهي تبتسم للكاميرا مرتديةً تنورة بنفسجية مرصّعة بالترتر بالإضافة إلى قميص باللون الأبيض مع أكمام طويلة وفتحة صدر جريئة.
وأشار الجمهور إلى التغييرات الجذرية التي طرأت على مظهر كارداشيان، حيث كتب أحد الأشخاص: "كانت فاتنةً جدًا في الماضي" وأضاف آخر: "يا إلهي، ليس فقط وجهها، بل شعرها وأسلوب مكياجها تغير كثيرًا على مر السنين!".
المصدر
آخر الأخبار
موضة وجمال
للعام
2011...
قديمة
كارداشيان
مواقع
التواصل
والجمهور
يتفاعل!
تقديرًا لجهودها ورسالتها الداعمة... فريق كاريتاس للشباب يمنح سارة-لينا بو جودة درع شكر وتقدير (صور)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2025-07-03
رونالدو في بيروت وكيم كارداشيان ترقص الدبكة... مقطع فيديو غريب يشعل مواقع التواصل والجمهور: "أحلام العصر"
منوعات
2025-07-03
رونالدو في بيروت وكيم كارداشيان ترقص الدبكة... مقطع فيديو غريب يشعل مواقع التواصل والجمهور: "أحلام العصر"
0
فنّ
2025-08-04
"لا تهزّي كبوش التوتي" تعود بصوت ناصيف زيتون وتغزو مواقع التواصل!
فنّ
2025-08-04
"لا تهزّي كبوش التوتي" تعود بصوت ناصيف زيتون وتغزو مواقع التواصل!
0
منوعات
2025-08-05
انتقدت والدها بشدّة... ابنة بوتين السرية تشعل مواقع التواصل بتصريحاتها: "هذا يذكرني بمن دمّر حياتي"
منوعات
2025-08-05
انتقدت والدها بشدّة... ابنة بوتين السرية تشعل مواقع التواصل بتصريحاتها: "هذا يذكرني بمن دمّر حياتي"
0
منوعات
2025-07-21
بمنشورات معدلة بالذكاء الإصطناعي... عارضة أزياء مزيفة تشعل مواقع التواصل: هكذا خدعت الآلاف حول العالم!
منوعات
2025-07-21
بمنشورات معدلة بالذكاء الإصطناعي... عارضة أزياء مزيفة تشعل مواقع التواصل: هكذا خدعت الآلاف حول العالم!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
موضة وجمال
2025-09-14
تقديرًا لجهودها ورسالتها الداعمة... فريق كاريتاس للشباب يمنح سارة-لينا بو جودة درع شكر وتقدير (صور)
موضة وجمال
2025-09-14
تقديرًا لجهودها ورسالتها الداعمة... فريق كاريتاس للشباب يمنح سارة-لينا بو جودة درع شكر وتقدير (صور)
0
موضة وجمال
2025-09-12
قبل وفاته... هذا ما طلبه جورجيو أرماني في وصيته
موضة وجمال
2025-09-12
قبل وفاته... هذا ما طلبه جورجيو أرماني في وصيته
0
موضة وجمال
2025-09-12
رالف لورين يطلق"Ask Ralph"... تجربة تسوق جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي
موضة وجمال
2025-09-12
رالف لورين يطلق"Ask Ralph"... تجربة تسوق جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-08
أرماني: توقيع خالد في تاريخ الأناقة
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-08
أرماني: توقيع خالد في تاريخ الأناقة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-09-09
أحدهما حاول فتح رمانة يدوية بوجه عناصر دورية أمن الدولة... توقيف لبنانيَّين بجرم ترويج مخدرات في عرسال
أمن وقضاء
2025-09-09
أحدهما حاول فتح رمانة يدوية بوجه عناصر دورية أمن الدولة... توقيف لبنانيَّين بجرم ترويج مخدرات في عرسال
0
علوم وتكنولوجيا
2025-04-22
حجمه أضخم من الشمس بسبع مرات... ثقب أسود غامض يضع العلماء في حيرة!
علوم وتكنولوجيا
2025-04-22
حجمه أضخم من الشمس بسبع مرات... ثقب أسود غامض يضع العلماء في حيرة!
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-05
لطميات عشورائية تحرك الدولة... والسبب حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-05
لطميات عشورائية تحرك الدولة... والسبب حزب الله
0
أخبار دولية
2025-05-01
زيلينسكي يصف اتفاق المعادن مع واشنطن بأنه "عادل حقا"
أخبار دولية
2025-05-01
زيلينسكي يصف اتفاق المعادن مع واشنطن بأنه "عادل حقا"
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
موت متنقل على الطرقات والمسؤولون يختلفون على الصلاحيات القانونية
تقارير نشرة الاخبار
13:14
موت متنقل على الطرقات والمسؤولون يختلفون على الصلاحيات القانونية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
دفع الضرائب بواسطة البطاقات المصرفية
تقارير نشرة الاخبار
13:12
دفع الضرائب بواسطة البطاقات المصرفية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:09
السفينة هاوك 3: شبهة تزوير مستندات واثراء غير مشروع ومحاولة هروب من لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:09
السفينة هاوك 3: شبهة تزوير مستندات واثراء غير مشروع ومحاولة هروب من لبنان
0
أخبار دولية
13:04
قرار الدفاع الخليجي ومباحثات واشنطن... دلالات وتداعيات على القمة العربية الإسلامية
أخبار دولية
13:04
قرار الدفاع الخليجي ومباحثات واشنطن... دلالات وتداعيات على القمة العربية الإسلامية
0
أخبار دولية
13:00
القمة العربية الإسلامية في قطر: إدانات بلا قرارات حاسمة ولقاءات ثنائية تطغى على المشهد
أخبار دولية
13:00
القمة العربية الإسلامية في قطر: إدانات بلا قرارات حاسمة ولقاءات ثنائية تطغى على المشهد
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 15-09-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 15-09-2025
0
أخبار دولية
07:42
روبيو يعد بتقديم "دعم ثابت" لإسرائيل في أهدافها في غزة
أخبار دولية
07:42
روبيو يعد بتقديم "دعم ثابت" لإسرائيل في أهدافها في غزة
0
أخبار دولية
07:22
نتنياهو: زيارة روبيو "رسالة واضحة" بوقوف واشنطن إلى جانب إسرائيل
أخبار دولية
07:22
نتنياهو: زيارة روبيو "رسالة واضحة" بوقوف واشنطن إلى جانب إسرائيل
0
أخبار لبنان
07:19
سلسلة لقاءات لسلام في السراي...
أخبار لبنان
07:19
سلسلة لقاءات لسلام في السراي...
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
02:09
أدرعي: قضينا أمس على عنصر في "حزب الله" في النبطية
أمن وقضاء
02:09
أدرعي: قضينا أمس على عنصر في "حزب الله" في النبطية
2
أخبار لبنان
12:12
معلومات الـLBCI: مباحثات بين الرئيس عون والرئيس السوريّ واتفاق على اجتماع وزراء خارجية البلدين لوضع تصور عن العلاقات
أخبار لبنان
12:12
معلومات الـLBCI: مباحثات بين الرئيس عون والرئيس السوريّ واتفاق على اجتماع وزراء خارجية البلدين لوضع تصور عن العلاقات
3
أمن وقضاء
03:35
وزير الداخلية: إحباط عملية تهريب 6 مليون و500 ألف حبة كبتاغون و700 كلغ من الحشيشة
أمن وقضاء
03:35
وزير الداخلية: إحباط عملية تهريب 6 مليون و500 ألف حبة كبتاغون و700 كلغ من الحشيشة
4
حال الطقس
04:02
طقس أشبه بالخريفي بين الثلاثاء والأربعاء... هذه التفاصيل
حال الطقس
04:02
طقس أشبه بالخريفي بين الثلاثاء والأربعاء... هذه التفاصيل
5
أمن وقضاء
10:50
تدابير سير صباح يوم غد على الطريق الممتدّ من الصيّاد حتى حاجز الجيش على جسر “عماد مغنيّة” بسبب أعمال تعبيد
أمن وقضاء
10:50
تدابير سير صباح يوم غد على الطريق الممتدّ من الصيّاد حتى حاجز الجيش على جسر “عماد مغنيّة” بسبب أعمال تعبيد
6
آخر الأخبار
07:35
كنعان بعد لجنة المال: أقرينا قانون اعتبار العناصر الفارين من قوى الأمن الداخلي منذ ٢٠١٩ بحكم المطرودين من الخدمة معدلاً
آخر الأخبار
07:35
كنعان بعد لجنة المال: أقرينا قانون اعتبار العناصر الفارين من قوى الأمن الداخلي منذ ٢٠١٩ بحكم المطرودين من الخدمة معدلاً
7
اسرار
23:46
أسرار الصحف 15-09-2025
اسرار
23:46
أسرار الصحف 15-09-2025
8
خبر عاجل
09:07
أمير دولة قطر: في لبنان يواجه قبول الحكومة اللبنانية بورقة أميركية بالقصف والاغتيالات وتسعى إسرائيل الى الزج به في حرب أهلية لوقف اعتداءاتها عليه
خبر عاجل
09:07
أمير دولة قطر: في لبنان يواجه قبول الحكومة اللبنانية بورقة أميركية بالقصف والاغتيالات وتسعى إسرائيل الى الزج به في حرب أهلية لوقف اعتداءاتها عليه
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More