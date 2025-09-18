فستان ميلانيا ترامب وحزامها في قلعة وندسور يثيران الجدل... وهذا ما كشفه الخبراء

وأوضح مصدر مقرّب من السيدة الأولى لصحيفة ديلي ميل أن الفستان من تصميم كارولينا هيريرا، وهو بالفعل باللون الأصفر الزبدي (Buttercream Yellow)، ويتميّز بحزام بلون "أرجواني عيد الفصح" (Easter Purple).ويرجّح الخبراء أن سبب هذا الالتباس في الألوان يعود إلى تأثير فلاش الكاميرات أو التعديلات الرقمية التي تسبق نشر الصور.وقالت خبيرة المظهر في نيويورك ليز تيش: "غالبًا ما يتلاعب المصورون بدرجات الإشباع والتباين في صورهم، وأعتقد أن فستانها تم تعديله ليبدو أكثر إشراقًا مما هو عليه فعليًا، بالنظر إلى تشبع الألوان الأخرى في الصورة."