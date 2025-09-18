الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

فستان ميلانيا ترامب وحزامها في قلعة وندسور يثيران الجدل... وهذا ما كشفه الخبراء

موضة وجمال
2025-09-18 | 05:09
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
فستان ميلانيا ترامب وحزامها في قلعة وندسور يثيران الجدل... وهذا ما كشفه الخبراء
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
فستان ميلانيا ترامب وحزامها في قلعة وندسور يثيران الجدل... وهذا ما كشفه الخبراء

لفتت السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب الأنظار خلال حضورها مأدبة عشاء رسمية في قلعة وندسور مساء الأربعاء، حيث ارتدت فستانًا أصفر مكشوف الكتفين جذب اهتمام المتابعين ومتابعي الموضة على حدّ سواء، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

ولكن، ومع انتشار الصور التي ظهرت فيها بجانب زوجها الرئيس دونالد ترامب، وإلى جانب الملك تشارلز والملكة كاميلا، تساءل كثيرون عن جرأة اختيارها للألوان، وسط حيرة حول لون الفستان وحزامه.

ففي بعض الصور، بدا الفستان الأصفر زاهيًا ومشرقًا، بينما ظهر بلون أصفر باهت أقرب إلى لون الزبدة في صور أخرى. أما الحزام، فقد انقسمت الآراء حوله: هل هو زهري فاتح أم أرجواني؟


وأوضح مصدر مقرّب من السيدة الأولى لصحيفة ديلي ميل أن الفستان من تصميم كارولينا هيريرا، وهو بالفعل باللون الأصفر الزبدي (Buttercream Yellow)، ويتميّز بحزام بلون "أرجواني عيد الفصح" (Easter Purple).

ويرجّح الخبراء أن سبب هذا الالتباس في الألوان يعود إلى تأثير فلاش الكاميرات أو التعديلات الرقمية التي تسبق نشر الصور.

وقالت خبيرة المظهر في نيويورك ليز تيش: "غالبًا ما يتلاعب المصورون بدرجات الإشباع والتباين في صورهم، وأعتقد أن فستانها تم تعديله ليبدو أكثر إشراقًا مما هو عليه فعليًا، بالنظر إلى تشبع الألوان الأخرى في الصورة."

موضة وجمال

ميلانيا

ترامب

وحزامها

وندسور

يثيران

الجدل...

الخبراء

LBCI التالي
كيت ميدلتون تخطف الأنظار في مأدبة رسمية بحضور دونالد وميلانيا ترامب... وهذه تفاصيل إطلالتها
تعود للعام 2011... صورة قديمة لكيم كارداشيان تشعل مواقع التواصل والجمهور يتفاعل!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-09-17

بين التطمينات والشائعات حول إصابته بالسرطان... المكياج على يد ترامب يثير الجدل مجددا وهذا ما أكده الأطباء

LBCI
منوعات
2025-07-16

"محاولة لإخفاء شيء ما"... بقعة مكياج على يد ترامب تُثير المخاوف حول صحته وهذا ما فسره الخبراء (صورة)

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-07-06

"أشجار على سطح المريخ"... صورة ناسا تثير الجدل وهذا ما أوضحته الوكالة

LBCI
صحة وتغذية
2025-09-16

5 اختلافات رئيسية بين ضباب الدماغ وأعراض مرض الزهايمر... هذا ما كشفه الخبراء!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
05:34

التاج الثقيل الذي سبب الصداع لديانا... كيت ميدلتون تزينت بتاج Lover's Knot وهذه التفاصيل عن الإرت المليوني

LBCI
موضة وجمال
05:15

كيت ميدلتون تخطف الأنظار في مأدبة رسمية بحضور دونالد وميلانيا ترامب... وهذه تفاصيل إطلالتها

LBCI
موضة وجمال
2025-09-15

تعود للعام 2011... صورة قديمة لكيم كارداشيان تشعل مواقع التواصل والجمهور يتفاعل!

LBCI
موضة وجمال
2025-09-14

تقديرًا لجهودها ورسالتها الداعمة... فريق كاريتاس للشباب يمنح سارة-لينا بو جودة درع شكر وتقدير (صور)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2025-05-06

معلومات للـLBCI: ثلاث طائرات اماراتية من بينها طيران الاتحاد تصل غدًا الى مطار رفيق الحريري الدولي

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-17

المالية تحوّل منحة العسكريين الشهرية إلى مصرف لبنان واستلامها يبدأ الخميس

LBCI
رياضة
2025-07-05

في كأس العالم للأندية... دموع وتكريم من لاعبي البرتغال تكريمًا لذكرى جوتا

LBCI
خبر عاجل
2025-07-02

معلومات للـLBCI: التحقيق الذي أجرته "أمن الدولة" مع مدير عام كازينو لبنان رولان خوري إنتهى عند الواحدة والنصف ليلًا واستمر أكثر من ٦ ساعات وبنتيجته أعطت القاضية دورا الخازن الإشارة بتوقيفه في ملف BetArabia

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:04

قطر الخيرية رسمياً في بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

أبو فاعور للـLBCI: موقف براك يأتي إنصافًا لحقيقة الدور الذي يؤديه جنبلاط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

في مستشفى بيت شباب جمعية RAM تنهض بالمكان وبالإنسان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

سندات اليوروبوندز اللبنانية تتفوق على الذهب والبيتكوين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

ملف تفجير المرفأ يُفتح من جديد... وبيروت تتحرك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

إسرائيل تسعى إلى اتفاق أمني جديد مع سوريا قبل مؤتمر حل الدولتين

LBCI
أخبار لبنان
13:26

مسيرة في صور بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتفجيرات البايجرز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

عام على عملية 17 أيلول… ألغاز البيجرز بين ما كُشف وما بقي سرًا

LBCI
آخر الأخبار
12:55

مسيرة في بيروت في الذكرى السنوية لتفجيرات البيجر

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
01:54

الموت يغيب الإعلامية يمنى شري عن عمر ناهز 55 عامًا

LBCI
فنّ
03:21

"انتي شقفة من ذاكرتي."... رحيل الاعلامية يمنى شري يهز أهل الفن والإعلام:"يويو يا يويو كتير بكرتي"

LBCI
آخر الأخبار
00:51

الجيش الإسرائيلي: إستهدفنا وقضينا أمس على حسين سيفو شريف في منطقة بعلبك في لبنان وهو عمل كتاجر سلاح بارز داخل لبنان ووجه خلايا مسلحة في سوريا خططت لعمليات ضد إسرائيل

LBCI
خبر عاجل
13:50

وزارة الصحة: سقوط شهيدين في حصيلة أولية في الغارة الإسرائيليّة على سيارة في مدينة بعلبك

LBCI
موضة وجمال
05:09

فستان ميلانيا ترامب وحزامها في قلعة وندسور يثيران الجدل... وهذا ما كشفه الخبراء

LBCI
أخبار دولية
16:26

الرئيس السوريّ: المفاوضات الجارية مع إسرائيل قد تؤدي إلى نتائج في الأيام المقبلة

LBCI
أخبار لبنان
09:22

سقوط "كونتينر" في مرفأ بيروت و"اليازا "تطلق نداءً عاجلًا

LBCI
خبر عاجل
13:05

غارة اسرائيلية تستهدف سيارة في بعلبك ووقوع اصابات

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More