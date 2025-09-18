الأخبار
فستان ميلانيا ترامب وحزامها في قلعة وندسور يثيران الجدل... وهذا ما كشفه الخبراء
موضة وجمال
2025-09-18 | 05:09
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
فستان ميلانيا ترامب وحزامها في قلعة وندسور يثيران الجدل... وهذا ما كشفه الخبراء
لفتت السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب الأنظار خلال حضورها مأدبة عشاء رسمية في قلعة وندسور مساء الأربعاء، حيث ارتدت فستانًا أصفر مكشوف الكتفين جذب اهتمام المتابعين ومتابعي الموضة على حدّ سواء، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
ولكن، ومع انتشار الصور التي ظهرت فيها بجانب زوجها الرئيس دونالد ترامب، وإلى جانب الملك تشارلز والملكة كاميلا، تساءل كثيرون عن جرأة اختيارها للألوان، وسط حيرة حول لون الفستان وحزامه.
ففي بعض الصور، بدا الفستان الأصفر زاهيًا ومشرقًا، بينما ظهر بلون أصفر باهت أقرب إلى لون الزبدة في صور أخرى. أما الحزام، فقد انقسمت الآراء حوله: هل هو زهري فاتح أم أرجواني؟
وأوضح مصدر مقرّب من السيدة الأولى لصحيفة ديلي ميل أن الفستان من تصميم كارولينا هيريرا، وهو بالفعل باللون الأصفر الزبدي (Buttercream Yellow)، ويتميّز بحزام بلون "أرجواني عيد الفصح" (Easter Purple).
ويرجّح الخبراء أن سبب هذا الالتباس في الألوان يعود إلى تأثير فلاش الكاميرات أو التعديلات الرقمية التي تسبق نشر الصور.
وقالت خبيرة المظهر في نيويورك ليز تيش: "غالبًا ما يتلاعب المصورون بدرجات الإشباع والتباين في صورهم، وأعتقد أن فستانها تم تعديله ليبدو أكثر إشراقًا مما هو عليه فعليًا، بالنظر إلى تشبع الألوان الأخرى في الصورة."
موضة وجمال
ميلانيا
ترامب
وحزامها
وندسور
يثيران
الجدل...
الخبراء
التالي
كيت ميدلتون تخطف الأنظار في مأدبة رسمية بحضور دونالد وميلانيا ترامب... وهذه تفاصيل إطلالتها
تعود للعام 2011... صورة قديمة لكيم كارداشيان تشعل مواقع التواصل والجمهور يتفاعل!
السابق
