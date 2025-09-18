الأخبار
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
Live
LBCI
LBCI

كيت ميدلتون تخطف الأنظار في مأدبة رسمية بحضور دونالد وميلانيا ترامب... وهذه تفاصيل إطلالتها

موضة وجمال
2025-09-18 | 05:15
مشاهدات عالية
كيت ميدلتون تخطف الأنظار في مأدبة رسمية بحضور دونالد وميلانيا ترامب... وهذه تفاصيل إطلالتها
كيت ميدلتون تخطف الأنظار في مأدبة رسمية بحضور دونالد وميلانيا ترامب... وهذه تفاصيل إطلالتها

أبهرت أميرة ويلز كيت ميدلتون الحضور بفستان ذهبي طويل خلال مشاركتها في مأدبة رسمية أقيمت مساء الأربعاء على شرف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، في إطار زيارتهما الرسمية إلى المملكة المتحدة.

وقد انضم إلى المناسبة الملكية كل من الملك تشارلز (76 عامًا)، والملكة كاميلا (77 عامًا)، بالإضافة إلى الأمير ويليام وكيت، وكلاهما في الـ43 من عمرهما، في قصر وندسور.

واختارت كيت فستانًا من حرير الكريب من تصميم فيليبا ليبلي، تميّز بمعطف سهرة مطرّز يدويًا من دانتيل شانتيلي الذهبي. كما زينت إطلالتها بوسام العائلة الملكية للملكة إليزابيث الثانية والملك تشارلز ووشاح أزرق يرمز إلى كونها سيدة الصليب الأكبر من النظام الملكي الفيكتوري، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

أما أبرز ما لفت الأنظار فكان تاج “عقدة العشاق” (Lover’s Knot Tiara)، الذي كانت تملكه سابقًا الأميرة ديانا، وتم الاحتفاظ به في قصر باكنغهام بعد وفاتها عام 1997، قبل أن يُسلَّم لاحقًا إلى كيت.

وتركت كيت شعرها بلونه الأشقر البرونزي الجديد منسدلًا على كتفيها بتموجات ناعمة أسفل التاج، ونسّقت إطلالتها مع أقراط متدلية فاخرة.

أما الأمير ويليام، فارتدى الزي الرسمي الخاص بمنطقة وندسور، مع وشاح أزرق وثلاثة نجوم.
 

