كيت ميدلتون تخطف الأنظار في مأدبة رسمية بحضور دونالد وميلانيا ترامب... وهذه تفاصيل إطلالتها
موضة وجمال
2025-09-18 | 05:15
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
كيت ميدلتون تخطف الأنظار في مأدبة رسمية بحضور دونالد وميلانيا ترامب... وهذه تفاصيل إطلالتها
أبهرت أميرة ويلز كيت ميدلتون الحضور بفستان ذهبي طويل خلال مشاركتها في مأدبة رسمية أقيمت مساء الأربعاء على شرف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، في إطار زيارتهما الرسمية إلى المملكة المتحدة.
وقد انضم إلى المناسبة الملكية كل من الملك تشارلز (76 عامًا)، والملكة كاميلا (77 عامًا)، بالإضافة إلى الأمير ويليام وكيت، وكلاهما في الـ43 من عمرهما، في قصر وندسور.
واختارت كيت فستانًا من حرير الكريب من تصميم فيليبا ليبلي، تميّز بمعطف سهرة مطرّز يدويًا من دانتيل شانتيلي الذهبي. كما زينت إطلالتها بوسام العائلة الملكية للملكة إليزابيث الثانية والملك تشارلز ووشاح أزرق يرمز إلى كونها سيدة الصليب الأكبر من النظام الملكي الفيكتوري، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
أما أبرز ما لفت الأنظار فكان تاج “عقدة العشاق” (Lover’s Knot Tiara)، الذي كانت تملكه سابقًا الأميرة ديانا، وتم الاحتفاظ به في قصر باكنغهام بعد وفاتها عام 1997، قبل أن يُسلَّم لاحقًا إلى كيت.
وتركت كيت شعرها بلونه الأشقر البرونزي الجديد منسدلًا على كتفيها بتموجات ناعمة أسفل التاج، ونسّقت إطلالتها مع أقراط متدلية فاخرة.
أما الأمير ويليام، فارتدى الزي الرسمي الخاص بمنطقة وندسور، مع وشاح أزرق وثلاثة نجوم.
موضة وجمال
التاج الثقيل الذي سبب الصداع لديانا... كيت ميدلتون تزينت بتاج Lover's Knot وهذه التفاصيل عن الإرت المليوني
فستان ميلانيا ترامب وحزامها في قلعة وندسور يثيران الجدل... وهذا ما كشفه الخبراء
السابق
فنّ
2025-09-09
سيلينا غوميز تخطف الأنظار بإطلالتين مختلفتين في نيويورك (صور)
فنّ
2025-09-09
سيلينا غوميز تخطف الأنظار بإطلالتين مختلفتين في نيويورك (صور)
0
فنّ
2025-07-15
نجوى كرم تخطف الأنظار بإطلالتين مميزتين من توقيع أحمد حلاوي (صور)
فنّ
2025-07-15
نجوى كرم تخطف الأنظار بإطلالتين مميزتين من توقيع أحمد حلاوي (صور)
0
موضة وجمال
05:34
التاج الثقيل الذي سبب الصداع لديانا... كيت ميدلتون تزينت بتاج Lover's Knot وهذه التفاصيل عن الإرت المليوني
موضة وجمال
05:34
التاج الثقيل الذي سبب الصداع لديانا... كيت ميدلتون تزينت بتاج Lover's Knot وهذه التفاصيل عن الإرت المليوني
0
فنّ
2025-09-15
بإطلالة جريئة وشفافة... كاثرين زيتا جونز تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في حفل إيمي 2025
فنّ
2025-09-15
بإطلالة جريئة وشفافة... كاثرين زيتا جونز تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في حفل إيمي 2025
موضة وجمال
05:34
التاج الثقيل الذي سبب الصداع لديانا... كيت ميدلتون تزينت بتاج Lover's Knot وهذه التفاصيل عن الإرت المليوني
موضة وجمال
05:34
التاج الثقيل الذي سبب الصداع لديانا... كيت ميدلتون تزينت بتاج Lover's Knot وهذه التفاصيل عن الإرت المليوني
0
موضة وجمال
05:09
فستان ميلانيا ترامب وحزامها في قلعة وندسور يثيران الجدل... وهذا ما كشفه الخبراء
موضة وجمال
05:09
فستان ميلانيا ترامب وحزامها في قلعة وندسور يثيران الجدل... وهذا ما كشفه الخبراء
0
موضة وجمال
2025-09-15
تعود للعام 2011... صورة قديمة لكيم كارداشيان تشعل مواقع التواصل والجمهور يتفاعل!
موضة وجمال
2025-09-15
تعود للعام 2011... صورة قديمة لكيم كارداشيان تشعل مواقع التواصل والجمهور يتفاعل!
0
موضة وجمال
2025-09-14
تقديرًا لجهودها ورسالتها الداعمة... فريق كاريتاس للشباب يمنح سارة-لينا بو جودة درع شكر وتقدير (صور)
موضة وجمال
2025-09-14
تقديرًا لجهودها ورسالتها الداعمة... فريق كاريتاس للشباب يمنح سارة-لينا بو جودة درع شكر وتقدير (صور)
خبر عاجل
2025-05-06
معلومات للـLBCI: ثلاث طائرات اماراتية من بينها طيران الاتحاد تصل غدًا الى مطار رفيق الحريري الدولي
خبر عاجل
2025-05-06
معلومات للـLBCI: ثلاث طائرات اماراتية من بينها طيران الاتحاد تصل غدًا الى مطار رفيق الحريري الدولي
0
أخبار لبنان
2025-09-17
المالية تحوّل منحة العسكريين الشهرية إلى مصرف لبنان واستلامها يبدأ الخميس
أخبار لبنان
2025-09-17
المالية تحوّل منحة العسكريين الشهرية إلى مصرف لبنان واستلامها يبدأ الخميس
0
رياضة
2025-07-05
في كأس العالم للأندية... دموع وتكريم من لاعبي البرتغال تكريمًا لذكرى جوتا
رياضة
2025-07-05
في كأس العالم للأندية... دموع وتكريم من لاعبي البرتغال تكريمًا لذكرى جوتا
0
خبر عاجل
2025-07-02
معلومات للـLBCI: التحقيق الذي أجرته "أمن الدولة" مع مدير عام كازينو لبنان رولان خوري إنتهى عند الواحدة والنصف ليلًا واستمر أكثر من ٦ ساعات وبنتيجته أعطت القاضية دورا الخازن الإشارة بتوقيفه في ملف BetArabia
خبر عاجل
2025-07-02
معلومات للـLBCI: التحقيق الذي أجرته "أمن الدولة" مع مدير عام كازينو لبنان رولان خوري إنتهى عند الواحدة والنصف ليلًا واستمر أكثر من ٦ ساعات وبنتيجته أعطت القاضية دورا الخازن الإشارة بتوقيفه في ملف BetArabia
تقارير نشرة الاخبار
16:04
قطر الخيرية رسمياً في بيروت
تقارير نشرة الاخبار
16:04
قطر الخيرية رسمياً في بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
أبو فاعور للـLBCI: موقف براك يأتي إنصافًا لحقيقة الدور الذي يؤديه جنبلاط
تقارير نشرة الاخبار
13:58
أبو فاعور للـLBCI: موقف براك يأتي إنصافًا لحقيقة الدور الذي يؤديه جنبلاط
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
في مستشفى بيت شباب جمعية RAM تنهض بالمكان وبالإنسان
تقارير نشرة الاخبار
13:42
في مستشفى بيت شباب جمعية RAM تنهض بالمكان وبالإنسان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
سندات اليوروبوندز اللبنانية تتفوق على الذهب والبيتكوين
تقارير نشرة الاخبار
13:39
سندات اليوروبوندز اللبنانية تتفوق على الذهب والبيتكوين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
ملف تفجير المرفأ يُفتح من جديد... وبيروت تتحرك
تقارير نشرة الاخبار
13:35
ملف تفجير المرفأ يُفتح من جديد... وبيروت تتحرك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
إسرائيل تسعى إلى اتفاق أمني جديد مع سوريا قبل مؤتمر حل الدولتين
تقارير نشرة الاخبار
13:34
إسرائيل تسعى إلى اتفاق أمني جديد مع سوريا قبل مؤتمر حل الدولتين
0
أخبار لبنان
13:26
مسيرة في صور بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتفجيرات البايجرز
أخبار لبنان
13:26
مسيرة في صور بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتفجيرات البايجرز
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
عام على عملية 17 أيلول… ألغاز البيجرز بين ما كُشف وما بقي سرًا
تقارير نشرة الاخبار
13:11
عام على عملية 17 أيلول… ألغاز البيجرز بين ما كُشف وما بقي سرًا
0
آخر الأخبار
12:55
مسيرة في بيروت في الذكرى السنوية لتفجيرات البيجر
آخر الأخبار
12:55
مسيرة في بيروت في الذكرى السنوية لتفجيرات البيجر
1
أخبار لبنان
01:54
الموت يغيب الإعلامية يمنى شري عن عمر ناهز 55 عامًا
أخبار لبنان
01:54
الموت يغيب الإعلامية يمنى شري عن عمر ناهز 55 عامًا
2
فنّ
03:21
"انتي شقفة من ذاكرتي."... رحيل الاعلامية يمنى شري يهز أهل الفن والإعلام:"يويو يا يويو كتير بكرتي"
فنّ
03:21
"انتي شقفة من ذاكرتي."... رحيل الاعلامية يمنى شري يهز أهل الفن والإعلام:"يويو يا يويو كتير بكرتي"
3
آخر الأخبار
00:51
الجيش الإسرائيلي: إستهدفنا وقضينا أمس على حسين سيفو شريف في منطقة بعلبك في لبنان وهو عمل كتاجر سلاح بارز داخل لبنان ووجه خلايا مسلحة في سوريا خططت لعمليات ضد إسرائيل
آخر الأخبار
00:51
الجيش الإسرائيلي: إستهدفنا وقضينا أمس على حسين سيفو شريف في منطقة بعلبك في لبنان وهو عمل كتاجر سلاح بارز داخل لبنان ووجه خلايا مسلحة في سوريا خططت لعمليات ضد إسرائيل
4
خبر عاجل
13:50
وزارة الصحة: سقوط شهيدين في حصيلة أولية في الغارة الإسرائيليّة على سيارة في مدينة بعلبك
خبر عاجل
13:50
وزارة الصحة: سقوط شهيدين في حصيلة أولية في الغارة الإسرائيليّة على سيارة في مدينة بعلبك
5
موضة وجمال
05:09
فستان ميلانيا ترامب وحزامها في قلعة وندسور يثيران الجدل... وهذا ما كشفه الخبراء
موضة وجمال
05:09
فستان ميلانيا ترامب وحزامها في قلعة وندسور يثيران الجدل... وهذا ما كشفه الخبراء
6
أخبار دولية
16:26
الرئيس السوريّ: المفاوضات الجارية مع إسرائيل قد تؤدي إلى نتائج في الأيام المقبلة
أخبار دولية
16:26
الرئيس السوريّ: المفاوضات الجارية مع إسرائيل قد تؤدي إلى نتائج في الأيام المقبلة
7
أخبار لبنان
09:22
سقوط "كونتينر" في مرفأ بيروت و"اليازا "تطلق نداءً عاجلًا
أخبار لبنان
09:22
سقوط "كونتينر" في مرفأ بيروت و"اليازا "تطلق نداءً عاجلًا
8
خبر عاجل
13:05
غارة اسرائيلية تستهدف سيارة في بعلبك ووقوع اصابات
خبر عاجل
13:05
غارة اسرائيلية تستهدف سيارة في بعلبك ووقوع اصابات
