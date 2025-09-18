التاج الشهير صُمم عام 1914 خصيصاً للملكة ماري، ويجمع بين اللؤلؤ والماس، وهو معروف ليس فقط بثقله، بل أيضًا بأنه يصدر أصواتًا بسبب حركة اللآلئ المعلقة، بحسب خبير المجوهرات ماكسويل ستون.وقال خبراء المجوهرات إن التاج الذي كانت ترتديه الأميرة ديانا، والذي تتزين به اليوم أميرة ويلز كيت ميدلتون، يبلغ من القيمة ما يقارب مليون جنيه إسترليني.وأشار خبير المجوهرات ماكسويل ستون إلى أن "ثقل التاج الذي سبب الصداع للأميرة ديانا يدلّ على أنه قطعة ثمينة جدًا، مرصعة بأعلى جودة من الماس واللؤلؤ."وعلى الرغم من صعوبة تسعير قطعة ذات تاريخ ملكي بهذا الحجم، قدّرها الخبراء بحوالي 1,000,000 جنيه إسترليني.وتملك الأميرة كيت أربعة تيجان يمكنها ارتداؤها، إلا أن Lover’s Knot يبقى الخيار المفضّل لديها. فمن أصل 15 ظهورًا رسميًا لها بتاج ملكي، اختارت هذا التاج في 10 مناسبات، منها الزيارات الرسمية، والعشاءات الملكية، مثل ذلك الذي حضره الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا عام 2019.وصُنع التاج عام 1914 من قِبل دار المجوهرات Garrard لصالح الملكة ماري، التي رغبت بقطعة شبيهة بتاج جدّتها الأميرة أوغوستا من هيسن. ولتحقيق ذلك، ضحّت الملكة ماري بأحد تيجانها السابقة المعروف باسم "Tiara of the Ladies of England" لإنتاج هذا التاج.وكان التاج من القطع المفضلة أيضًا لدى الأميرة ديانا، التي ظهرت به لأول مرة بعد زواجها من الأمير تشارلز خلال افتتاح البرلمان عام 1981. ورغم أنها لم ترتده يوم زفافها، إلا أنها ظهرت به في مناسبات عديدة خلال حياتها.