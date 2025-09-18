الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

التاج الثقيل الذي سبب الصداع لديانا... كيت ميدلتون تزينت بتاج Lover's Knot وهذه التفاصيل عن الإرت المليوني

موضة وجمال
2025-09-18 | 05:34
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
التاج الثقيل الذي سبب الصداع لديانا... كيت ميدلتون تزينت بتاج Lover&#39;s Knot وهذه التفاصيل عن الإرت المليوني
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
التاج الثقيل الذي سبب الصداع لديانا... كيت ميدلتون تزينت بتاج Lover's Knot وهذه التفاصيل عن الإرت المليوني

خطفت كيت ميدلتون، أميرة ويلز، الأنظار بإطلالة مبهرة خلال العشاء الرسمي الذي أُقيم مساء الأربعاء في قلعة وندسور، على شرف الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا.

بدت كيت في قمة الأناقة بفستان طويل مصنوع من حرير "كريب" من تصميم فيليبا ليبلي، نسّقته مع معطف سهرة مطرّز يدوياً من دانتيل شانتيي الذهبي، وحقيبة كلاتش متطابقة، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وزينت كيت تسريحتها المتموجة بتاج Lover's Knot الشهير، الذي كان مملوكاً سابقًا للأميرة ديانا. وقد أُهدي لها التاج من قبل الملكة إليزابيث الثانية يوم زفافها في عام 1981، لكنها فضّلت آنذاك ارتداء تاج عائلة والدها "سبنسر" بسبب ثقل تاج Lover's Knot، الذي كان يسبب لها الصداع.
 


التاج الشهير صُمم عام 1914 خصيصاً للملكة ماري، ويجمع بين اللؤلؤ والماس، وهو معروف ليس فقط بثقله، بل أيضًا بأنه يصدر أصواتًا بسبب حركة اللآلئ المعلقة، بحسب خبير المجوهرات ماكسويل ستون.

وقال خبراء المجوهرات إن التاج الذي كانت ترتديه الأميرة ديانا، والذي تتزين به اليوم أميرة ويلز كيت ميدلتون، يبلغ من القيمة ما يقارب مليون جنيه إسترليني.

وأشار خبير المجوهرات ماكسويل ستون إلى أن "ثقل التاج الذي سبب الصداع للأميرة ديانا يدلّ على أنه قطعة ثمينة جدًا، مرصعة بأعلى جودة من الماس واللؤلؤ."

وعلى الرغم من صعوبة تسعير قطعة ذات تاريخ ملكي بهذا الحجم، قدّرها الخبراء بحوالي 1,000,000 جنيه إسترليني.

وتملك الأميرة كيت أربعة تيجان يمكنها ارتداؤها، إلا أن Lover’s Knot يبقى الخيار المفضّل لديها. فمن أصل 15 ظهورًا رسميًا لها بتاج ملكي، اختارت هذا التاج في 10 مناسبات، منها الزيارات الرسمية، والعشاءات الملكية، مثل ذلك الذي حضره الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا عام 2019.

وصُنع التاج عام 1914 من قِبل دار المجوهرات Garrard لصالح الملكة ماري، التي رغبت بقطعة شبيهة بتاج جدّتها الأميرة أوغوستا من هيسن. ولتحقيق ذلك، ضحّت الملكة ماري بأحد تيجانها السابقة المعروف باسم "Tiara of the Ladies of England" لإنتاج هذا التاج.

وكان التاج من القطع المفضلة أيضًا لدى الأميرة ديانا، التي ظهرت به لأول مرة بعد زواجها من الأمير تشارلز خلال افتتاح البرلمان عام 1981. ورغم أنها لم ترتده يوم زفافها، إلا أنها ظهرت به في مناسبات عديدة خلال حياتها.
 


وبعد وفاة ديانا عام 1997، تم حفظ التاج في خزنة قصر باكنغهام، قبل أن يتم تسليمه إلى كيت ميدلتون لاحقًا، التي تواصل اليوم إرثًا ملكيًا مشعًا ومحبوبًا من قِبل البريطانيين والعالم.

موضة وجمال

الثقيل

الصداع

لديانا...

ميدلتون

تزينت

Lover's

التفاصيل

الإرت

المليوني

كيت ميدلتون تخطف الأنظار في مأدبة رسمية بحضور دونالد وميلانيا ترامب... وهذه تفاصيل إطلالتها
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
05:15

كيت ميدلتون تخطف الأنظار في مأدبة رسمية بحضور دونالد وميلانيا ترامب... وهذه تفاصيل إطلالتها

LBCI
منوعات
2025-08-18

اعتقدت أن سبب الصداع كان شرب الكحول... ما اكتشفته هذه السائحة صدمها لاحقا!

LBCI
منوعات
2025-08-05

مشاهير تيك توك في مصر تحت المجهر: مقاطع منافية للأخلاق واعتقالات وهذه التفاصيل!

LBCI
حال الطقس
2025-07-06

الطقس مستقر... وهذه التفاصيل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
05:15

كيت ميدلتون تخطف الأنظار في مأدبة رسمية بحضور دونالد وميلانيا ترامب... وهذه تفاصيل إطلالتها

LBCI
موضة وجمال
05:09

فستان ميلانيا ترامب وحزامها في قلعة وندسور يثيران الجدل... وهذا ما كشفه الخبراء

LBCI
موضة وجمال
2025-09-15

تعود للعام 2011... صورة قديمة لكيم كارداشيان تشعل مواقع التواصل والجمهور يتفاعل!

LBCI
موضة وجمال
2025-09-14

تقديرًا لجهودها ورسالتها الداعمة... فريق كاريتاس للشباب يمنح سارة-لينا بو جودة درع شكر وتقدير (صور)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-09-15

الرئيس عون زار أمير قطر مجدداً ادانته الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف الدوحة: لبنان يقف إلى جانب قطر ويتضامن معها ومع شعبها الشقيق

LBCI
آخر الأخبار
2025-06-18

وزارة الخارجية: أمير قطر يتسلم خطابًا من الرئيس الإيرانيّ بزشكيان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-12

مباراة مصيرية تجمع منتخب لبنان لكرة السلة بمنتخب اليابان

LBCI
آخر الأخبار
04:06

مصدر في الوزارة لفرانس برس: وزير الخارجية السوريّ يتوجّه إلى واشنطن في زيارة رسمية أولى

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:20

جابر: بدء خطة علمية وعملية للتعافي الاقتصادي والمالي

LBCI
أخبار لبنان
01:54

الموت يغيب الإعلامية يمنى شري عن عمر ناهز 55 عامًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:04

قطر الخيرية رسمياً في بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

أبو فاعور للـLBCI: موقف براك يأتي إنصافًا لحقيقة الدور الذي يؤديه جنبلاط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

في مستشفى بيت شباب جمعية RAM تنهض بالمكان وبالإنسان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

سندات اليوروبوندز اللبنانية تتفوق على الذهب والبيتكوين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

ملف تفجير المرفأ يُفتح من جديد... وبيروت تتحرك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

إسرائيل تسعى إلى اتفاق أمني جديد مع سوريا قبل مؤتمر حل الدولتين

LBCI
أخبار لبنان
13:26

مسيرة في صور بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتفجيرات البايجرز

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
01:54

الموت يغيب الإعلامية يمنى شري عن عمر ناهز 55 عامًا

LBCI
أخبار لبنان
09:18

أدرعي: انذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان

LBCI
فنّ
03:21

"انتي شقفة من ذاكرتي."... رحيل الاعلامية يمنى شري يهز أهل الفن والإعلام:"يويو يا يويو كتير بكرتي"

LBCI
موضة وجمال
05:09

فستان ميلانيا ترامب وحزامها في قلعة وندسور يثيران الجدل... وهذا ما كشفه الخبراء

LBCI
آخر الأخبار
00:51

الجيش الإسرائيلي: إستهدفنا وقضينا أمس على حسين سيفو شريف في منطقة بعلبك في لبنان وهو عمل كتاجر سلاح بارز داخل لبنان ووجه خلايا مسلحة في سوريا خططت لعمليات ضد إسرائيل

LBCI
خبر عاجل
13:50

وزارة الصحة: سقوط شهيدين في حصيلة أولية في الغارة الإسرائيليّة على سيارة في مدينة بعلبك

LBCI
أخبار دولية
16:26

الرئيس السوريّ: المفاوضات الجارية مع إسرائيل قد تؤدي إلى نتائج في الأيام المقبلة

LBCI
خبر عاجل
13:05

غارة اسرائيلية تستهدف سيارة في بعلبك ووقوع اصابات

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More