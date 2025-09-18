الأخبار
التاج الثقيل الذي سبب الصداع لديانا... كيت ميدلتون تزينت بتاج Lover's Knot وهذه التفاصيل عن الإرت المليوني
موضة وجمال
2025-09-18 | 05:34
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
التاج الثقيل الذي سبب الصداع لديانا... كيت ميدلتون تزينت بتاج Lover's Knot وهذه التفاصيل عن الإرت المليوني
خطفت كيت ميدلتون، أميرة ويلز، الأنظار بإطلالة مبهرة خلال العشاء الرسمي الذي أُقيم مساء الأربعاء في قلعة وندسور، على شرف الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا.
بدت كيت في قمة الأناقة بفستان طويل مصنوع من حرير "كريب" من تصميم فيليبا ليبلي، نسّقته مع معطف سهرة مطرّز يدوياً من دانتيل شانتيي الذهبي، وحقيبة كلاتش متطابقة، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وزينت كيت تسريحتها المتموجة بتاج Lover's Knot الشهير، الذي كان مملوكاً سابقًا للأميرة ديانا. وقد أُهدي لها التاج من قبل الملكة إليزابيث الثانية يوم زفافها في عام 1981، لكنها فضّلت آنذاك ارتداء تاج عائلة والدها "سبنسر" بسبب ثقل تاج Lover's Knot، الذي كان يسبب لها الصداع.
التاج الشهير صُمم عام 1914 خصيصاً للملكة ماري، ويجمع بين اللؤلؤ والماس، وهو معروف ليس فقط بثقله، بل أيضًا بأنه يصدر أصواتًا بسبب حركة اللآلئ المعلقة، بحسب خبير المجوهرات ماكسويل ستون.
وقال خبراء المجوهرات إن التاج الذي كانت ترتديه الأميرة ديانا، والذي تتزين به اليوم أميرة ويلز كيت ميدلتون، يبلغ من القيمة ما يقارب مليون جنيه إسترليني.
وأشار خبير المجوهرات ماكسويل ستون إلى أن "ثقل التاج الذي سبب الصداع للأميرة ديانا يدلّ على أنه قطعة ثمينة جدًا، مرصعة بأعلى جودة من الماس واللؤلؤ."
وعلى الرغم من صعوبة تسعير قطعة ذات تاريخ ملكي بهذا الحجم، قدّرها الخبراء بحوالي 1,000,000 جنيه إسترليني.
وتملك الأميرة كيت أربعة تيجان يمكنها ارتداؤها، إلا أن Lover’s Knot يبقى الخيار المفضّل لديها. فمن أصل 15 ظهورًا رسميًا لها بتاج ملكي، اختارت هذا التاج في 10 مناسبات، منها الزيارات الرسمية، والعشاءات الملكية، مثل ذلك الذي حضره الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا عام 2019.
وصُنع التاج عام 1914 من قِبل دار المجوهرات Garrard لصالح الملكة ماري، التي رغبت بقطعة شبيهة بتاج جدّتها الأميرة أوغوستا من هيسن. ولتحقيق ذلك، ضحّت الملكة ماري بأحد تيجانها السابقة المعروف باسم "Tiara of the Ladies of England" لإنتاج هذا التاج.
وكان التاج من القطع المفضلة أيضًا لدى الأميرة ديانا، التي ظهرت به لأول مرة بعد زواجها من الأمير تشارلز خلال افتتاح البرلمان عام 1981. ورغم أنها لم ترتده يوم زفافها، إلا أنها ظهرت به في مناسبات عديدة خلال حياتها.
وبعد وفاة ديانا عام 1997، تم حفظ التاج في خزنة قصر باكنغهام، قبل أن يتم تسليمه إلى كيت ميدلتون لاحقًا، التي تواصل اليوم إرثًا ملكيًا مشعًا ومحبوبًا من قِبل البريطانيين والعالم.
موضة وجمال
الثقيل
الصداع
لديانا...
ميدلتون
تزينت
Lover's
التفاصيل
الإرت
المليوني
كيت ميدلتون تخطف الأنظار في مأدبة رسمية بحضور دونالد وميلانيا ترامب... وهذه تفاصيل إطلالتها
السابق
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
