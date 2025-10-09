الأخبار
"كنت قاسية جدًا على نفسي وأصبحت ماهرة بالكذب"... فيكتوريا بيكهام واضطراب الأكل: إليكم ما كشفته للمرة الأولى

موضة وجمال
2025-10-09 | 10:07
"كنت قاسية جدًا على نفسي وأصبحت ماهرة بالكذب"... فيكتوريا بيكهام واضطراب الأكل: إليكم ما كشفته للمرة الأولى

كشفت مصمّمة الأزياء البريطانية وعضوة فرقة "سبايس غيرلز" السابقة فيكتوريا بيكهام (51 عامًا) عن معركتها الطويلة مع اضطراب الأكل، مؤكدة أنها وصلت إلى مرحلة أصبحت فيها "ماهرة في الكذب" لإخفاء الأمر حتى عن أقرب الناس إليها، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وجاءت اعترافات بيكهام في وثائقيها الجديد على نتفليكس، حيث قالت إنها لم تكن تحب ما تراه في المرآة، فبدأت بالتحكم بوزنها بطريقة "غير صحية إطلاقًا".

وقالت فيكتوريا: "بدأت أشك في نفسي ولم أعد أعرف كيف أرى جسدي... هل أنا نحيفة؟ هل أنا سمينة؟ فقدت الإحساس بالواقع. كنت قاسية جدًا على نفسي، ولم أحب ما كنت أراه."

وأوضحت أنها تعرضت منذ مراهقتها للتنمر بشأن شكلها في مدرسة المسرح، وأنّ الضغط الإعلامي زاد من معاناتها بعد الشهرة: "كان يتم التقاط صوري وكتابة أمور عني لا أستطيع التحكم بها، فبدأت أتحكم بما أستطيع: ملابسي ووزني... لكنني كنت أفعل ذلك بطريقة مؤذية جدًا."

واعترفت فيكتوريا بأنها كانت تخفي الأمر عن والديها، قائلة: "عندما تكون مصابًا باضطراب في الأكل، تصبح جيدًا جدًا في الكذب. لم أكن صادقة مع والديّ أبدًا، ولم أتحدث علنًا عن ذلك من قبل."

وأضافت بأسف: "عندما يُقال لك باستمرار إنك لست جيدًا بما يكفي، فهذا يترك أثرًا لا يمحى. وهذا الإحساس رافقني طوال حياتي."

