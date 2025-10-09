الأخبار
"طبق الأصل عن ابنتها"... والدة كيم كارداشيان تثير حيرة الجمهور بعد إطلالتها الجديدة! (فيديو)

موضة وجمال
2025-10-09 | 13:32
"طبق الأصل عن ابنتها"... والدة كيم كارداشيان تثير حيرة الجمهور بعد إطلالتها الجديدة! (فيديو)

أثارت نجمة تلفزيون الواقع ومديرة أعمال عائلتها الشهيرة كريس جينر دهشة متابعيها بعد نشرها صورة جديدة عبر حسابها على إنستغرام، إذ وجد كثيرون صعوبة في التمييز بينها وبين ابنتها كيم كارداشيان بسبب الشبه الكبير بينهما بعد إطلالتها الأخيرة.

وظهرت جينر، البالغة من العمر 68 عامًا، في فيديو شاركه مصفّف الشعر الشهير كريس أبلتون، وهي تجلس على كرسي الصالون وشعرها ملفوف بمنشفة، فيما تؤدي بحيوية لحن أغنية للنجمة سابرينا كاربنتر.

وقد انهالت التعليقات على الفيديو من المشاهير والمتابعين، حيث عبّر الجمهور عن دهشته من التغيير الكبير في ملامح كريس، إذ رأى البعض أنها "تبدو أصغر سنًّا من أي وقت مضى"، فيما علّق آخرون مازحين بأنها "تتقدّم في العمر بالعكس".
 
 

