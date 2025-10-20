في خطوة مهمة تعكس تحولا كبيرا... شركة "كيرينغ" تبيع أعمالها في مجال التجميل لصالح لوريال

أعلنت شركة كيرينغ، المالكة لعلامة غوتشي، يوم الأحد موافقتها على بيع أعمالها في مجال التجميل لصالح شركة لوريال مقابل 4 مليار يورو أي ما يقارب نحو 4.66 مليار دولار.



وبموجب هذه الصفقة، ستستحوذ شركة لوريال الفرنسية على خط عطور كريد من كيرينغ، بالإضافة إلى حقوق تطوير العطور ومنتجات التجميل تحت علامات الأزياء التابعة لكيرينغ: غوتشي وبوتيغا فينيتا وبالنسياغا، بموجب ترخيص حصري لمدة 50 عاماً.



وتملك شركة كوتي (COTY.N) حاليًا ترخيص عطور غوتشي، وستبدأ الصفقة الجديدة التي تبلغ مدتها 50 عامًا مع لوريال عند انتهاء صلاحيتها، والتي يعتقد المحللون أنها ستكون في عام 2028.



وتُعد هذه الصفقة خطوة مهمة نحو خفض صافي ديون كيرينغ، التي بلغت 9.5 مليار يورو بنهاية حزيران الماضي، بالإضافة إلى 6 مليار يورو من التزامات الإيجار طويلة الأجل، ما أثار قلق المستثمرين.



وتُكافح الشركة تراجع نمو علامة غوتشي التجارية، التي تضررت بشدة من تباطؤ الطلب في السوق الصينية الرئيسية.



كما أرجأت الشركة خطةً للاستحواذ الكامل على علامة الأزياء الإيطالية فالنتينو، وتسعى لبيع حصص في عقاراتها لجمع الأموال، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".



وستكون صفقة كيرينغ بيوتي الأكبر لشركة لوريال حتى الآن، متجاوزةً صفقة استحواذها على العلامة التجارية الأسترالية إيسوب مقابل 2.5 مليار دولار أميركي في عام 2023.