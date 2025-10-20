الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

في خطوة مهمة تعكس تحولا كبيرا... شركة "كيرينغ" تبيع أعمالها في مجال التجميل لصالح لوريال

موضة وجمال
2025-10-20 | 04:14
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
في خطوة مهمة تعكس تحولا كبيرا... شركة &quot;كيرينغ&quot; تبيع أعمالها في مجال التجميل لصالح لوريال
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
في خطوة مهمة تعكس تحولا كبيرا... شركة "كيرينغ" تبيع أعمالها في مجال التجميل لصالح لوريال

أعلنت شركة كيرينغ، المالكة لعلامة غوتشي، يوم الأحد موافقتها على بيع أعمالها في مجال التجميل لصالح شركة لوريال مقابل 4 مليار يورو أي ما يقارب نحو 4.66 مليار دولار.

وبموجب هذه الصفقة، ستستحوذ شركة لوريال الفرنسية على خط عطور كريد من كيرينغ، بالإضافة إلى حقوق تطوير العطور ومنتجات التجميل تحت علامات الأزياء التابعة لكيرينغ: غوتشي وبوتيغا فينيتا وبالنسياغا، بموجب ترخيص حصري لمدة 50 عاماً. 

وتملك شركة كوتي (COTY.N) حاليًا ترخيص عطور غوتشي، وستبدأ الصفقة الجديدة التي تبلغ مدتها 50 عامًا مع لوريال عند انتهاء صلاحيتها، والتي يعتقد المحللون أنها ستكون في عام 2028.

وتُعد هذه الصفقة خطوة مهمة نحو خفض صافي ديون كيرينغ، التي بلغت 9.5 مليار يورو بنهاية حزيران الماضي، بالإضافة إلى 6 مليار يورو من التزامات الإيجار طويلة الأجل، ما أثار قلق المستثمرين.

وتُكافح الشركة تراجع نمو علامة غوتشي التجارية، التي تضررت بشدة من تباطؤ الطلب في السوق الصينية الرئيسية. 

كما أرجأت الشركة خطةً للاستحواذ الكامل على علامة الأزياء الإيطالية فالنتينو، وتسعى لبيع حصص في عقاراتها لجمع الأموال، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وستكون صفقة كيرينغ بيوتي الأكبر لشركة لوريال حتى الآن، متجاوزةً صفقة استحواذها على العلامة التجارية الأسترالية إيسوب مقابل 2.5 مليار دولار أميركي في عام 2023.

آخر الأخبار

موضة وجمال

تحولا

كبيرا...

"كيرينغ"

أعمالها

التجميل

لصالح

لوريال

بعد خضوعها لعملية تجميل بقيمة 100 ألف دولار... كريس جينر تخطف الأضواء من كيم كارداشيان على السجادة الحمراء
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-09-12

نائب الرئيس الفلسطيني: تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة "خطوة مهمة نحو إنهاء الاحتلال"

LBCI
أخبار دولية
2025-09-09

غروسي: الاتفاق على استئناف التعاون مع طهران "خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح"

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-09

وزير خارجية هولندا: خطة غزة خطوة مهمة والتنفيذ الكامل أمر حيوي

LBCI
أخبار دولية
2025-09-24

زيلينسكي يشيد بـ"تحوّل كبير" في موقف ترامب حيال أوكرانيا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
2025-10-17

بعد خضوعها لعملية تجميل بقيمة 100 ألف دولار... كريس جينر تخطف الأضواء من كيم كارداشيان على السجادة الحمراء

LBCI
موضة وجمال
2025-10-15

فيرا وانغ تتألق بإطلالة شبابية على السجادة الحمراء في نيويورك... هكذا بدت! (صور)

LBCI
موضة وجمال
2025-10-13

كايلي جينر تعود إلى عالم المكياج بعد حوالي 10 سنوات... هكذا شوّقت الجمهور لمجموعتها الجديدة!

LBCI
فنّ
2025-10-10

إطلالة مبهرة... أمل كلوني تخطف الأضواء من زوجها جورج في عرض فيلمه الجديد (صور)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:05

دريان التقى السفير السعودي: التشديد على دعم الجيش لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية

LBCI
خبر عاجل
2025-10-19

القيادي بحماس عزت الرشق: الحركة تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار

LBCI
أخبار لبنان
05:53

حيدر التقى سفيرة النروج ووفد تجمع نقباء المهن الصحية

LBCI
منوعات
2025-10-15

اعتقد أنها تستغله... رجل ينتقم من ابنة زوجته بطريقة غير متوقعة: إليكم ما حصل!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

الـDivas تلتقي في بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

نصائح من الـSharks لعرض مشروعك بنجاح

LBCI
أمن وقضاء
13:47

أهالي الموقوفين اللبنانيين يجددون المطالبة بالعفو العام في وقفات بعلبك وطرابلس وجبيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

حراك لبناني لإحياء التعاون الطاقوي مع سوريا والأردن...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

بات بإمكانك شرب مياه "تنورين" من جديد!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

الراعي للـLBCI: البابا يحمل معه رسالة سلام إلى جميع اللبنانيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

من ساحة القديس بطرس في الفاتيكان... الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بإعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان و6 طوباويين جدد

LBCI
أخبار دولية
13:25

ترامب يستهزئ بالمتظاهرين ضده بطريقة فظّة

LBCI
أخبار دولية
13:13

تصعيد ميداني يهدد بخروج خطة ترمب عن مسارها ونتنياهو يبدّل اسم الحرب إلى "حرب النهضة"

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
01:45

هذا ما قاله براك عن نزع سلاح حزب الله واحتمال المواجهة الكبرى مع اسرائيل والفوضى..

LBCI
أخبار لبنان
07:34

الرئيس عون للبابا لاوون: اللبنانيون ينتظرون زيارتك بفارغ الصبر

LBCI
خبر عاجل
13:47

معلومات عن أن الرئيس نبيه بري يزور قصر بعبدا غدًا للقاء الرئيس جوزاف عون

LBCI
خبر عاجل
13:31

الحلقة الأولى من برنامج Shark Tank إنطلقت... شاهدوها الآن عبر الـLBCI

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 20-10-2025

LBCI
خبر عاجل
12:02

تابعوا الحلقة الأولى من برنامج Shark Tank بعد النشرة المسائية عبر الـLBCI

LBCI
خبر عاجل
07:56

القسام: الاتصال مقطوع بما تبقى من مجموعات لنا في منطقة رفح منذ عودة الحرب في آذار من العام الجاري وعليه فلا علاقة لنا بأية أحداث تقع في تلك المناطق

LBCI
خبر عاجل
07:54

نتنياهو: إسرائيل سترد بقوة على هجوم حماس على قواتها

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More