بعد خضوعها لعملية تجميل بقيمة 100 ألف دولار... كريس جينر تخطف الأضواء من كيم كارداشيان على السجادة الحمراء

من ناحيتها، نجحت كيم في التميّز عن باقي النجمات الحاضرات مثل ناعومي واتس (57 عاماً) وغلين كلوز (78 عاماً)، إذ بدت وكأنها النجمة الأبرز بفستان طويل أنيق بأكمام ملتفة وياقة هالتر، مع شعر مرفوع وماكياج متقن أضفى سحراً إضافياً على طلتها.وتجسّد كيم في هذا العمل التلفزيوني الجديد من إنتاج راين مورفي، دور محامية طلاق بارزة، ما يعزز انتقالها من عالم نجمات الواقع إلى عالم التمثيل المحترف.