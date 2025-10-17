الأخبار
بعد خضوعها لعملية تجميل بقيمة 100 ألف دولار... كريس جينر تخطف الأضواء من كيم كارداشيان على السجادة الحمراء

موضة وجمال
2025-10-17 | 10:20
مشاهدات عالية
بعد خضوعها لعملية تجميل بقيمة 100 ألف دولار... كريس جينر تخطف الأضواء من كيم كارداشيان على السجادة الحمراء
2min
بعد خضوعها لعملية تجميل بقيمة 100 ألف دولار... كريس جينر تخطف الأضواء من كيم كارداشيان على السجادة الحمراء

تألّقت كيم كارداشيان (44 عاماً) بفستان فضي مذهل من توقيع Schiaparelli Couture، في العرض الأول المرتقب لمسلسل All’s Fair في مجمع DGA Theater في لوس أنجلوس، لكن المفاجأة كانت أن الأضواء لم تكن عليها وحدها، بل خطفت والدتها كريس جينر (69 عاماً) كل الأنظار بإطلالة ساحرة أظهرت نتائج عملية شد وجه حديثة كلّفت نحو 100 ألف دولار، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وأطلت جينر بفستان معطف باللون الأصفر من تصميم جان بول غوتييه، نسّقته مع حزام أسود سميك أبرز رشاقتها، وكمّلت الإطلالة بجوارب وحذاء أسودين، لتصبح حديث السجادة الحمراء.
 


من ناحيتها، نجحت كيم في التميّز عن باقي النجمات الحاضرات مثل ناعومي واتس (57 عاماً) وغلين كلوز (78 عاماً)، إذ بدت وكأنها النجمة الأبرز بفستان طويل أنيق بأكمام ملتفة وياقة هالتر، مع شعر مرفوع وماكياج متقن أضفى سحراً إضافياً على طلتها.

وتجسّد كيم في هذا العمل التلفزيوني الجديد من إنتاج راين مورفي، دور محامية طلاق بارزة، ما يعزز انتقالها من عالم نجمات الواقع إلى عالم التمثيل المحترف.
 

فيرا وانغ تتألق بإطلالة شبابية على السجادة الحمراء في نيويورك... هكذا بدت! (صور)
