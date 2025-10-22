إعلان اسم خاطئ يربك المتسابقات... موقف حرج تتعرض له شابة في مسابقة جمالية! (فيديو)

تحوّل مشهد من مسابقة ملكة جمال غراند إنترناشونال 2024 إلى لحظة محرجة ومؤلمة للمتابعة بعد أن أُعلن الاسم الخطأ بين المتأهلات، في واقعة أثارت موجة واسعة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأثناء الحفل الذي أُقيم في بانكوك، تايلاند، يوم 18 تشرين الأول، وقفت المتسابقة إيسامار هيريرا، وهي ملكة جمال بنما، بين 76 متسابقة، قبل أن تُصاب بالذهول حين سُمِع اسمها ضمن أفضل 22 متأهلة.

تقدّمت هيريرا إلى مقدمة المسرح وسط تصفيق الجمهور وعدسات الكاميرات، ووقفت بثقة لتعيش لحظتها المنتظرة. لكن فرحتها لم تدم طويلًا، إذ قاطعها مقدّم الحفل ماثيو دين قائلاً أمام الحضور: "أعتذر، لقد أعلنت اسم ملكة جمال باراغواي بالخطأ".

ساد الصمت لثوانٍ طويلة في القاعة قبل أن تتراجع هيريرا بخطوات مرتبكة، فيما تقدّمت ممثلة باراغواي سيسيليا روميرو إلى المنصة لتأخذ مكانها الصحيح بين المتأهلات.

وأوضح المذيع أن الخطأ سببه الضجيج الكبير في القاعة التي كانت تعجّ بالمشجعين من مختلف أنحاء العالم.