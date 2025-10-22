الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

حافيتا القدمين... جيجي وبيلا حديد تخطفان الأنظار بإطلالاتهما في زفاف شقيقتهما (صور)

موضة وجمال
2025-10-22 | 14:32
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
حافيتا القدمين... جيجي وبيلا حديد تخطفان الأنظار بإطلالاتهما في زفاف شقيقتهما (صور)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
حافيتا القدمين... جيجي وبيلا حديد تخطفان الأنظار بإطلالاتهما في زفاف شقيقتهما (صور)

اختارت عارضتا الأزياء العالميتان جيجي وبيلا حديد إطلالات غير تقليدية خلال مشاركتهما كوصيفتي عروس في زفاف شقيقتهما غير الشقيقة ألانا حديد على المنتج الحائز جائزة "إيمي" روس ويليامز.

وأُقيم حفل الزفاف يوم السبت 18 تشرين الأول في منزل العائلة بمدينة لوس أنجلوس، وتحديدًا في الإقامة الخاصة بوالدهما محمد حديد، بعد أن أنهت الشقيقتان أسبوعًا حافلًا بالعمل في أسبوع الموضة في نيويورك.

ووفقًا لما نقلته مجلة "بيبول" عن ممثلة العروس، اختارت ألانا فستانًا من تصميم فيفيان ويستوود بتصميم كلاسيكي فاخر، نسّقته مع مجوهرات من Dorsey وخاتم ذهبي خاص من Sofia Kaman.

أما وصيفات العروس، ومن بينهن جيجي وبيلا وشقيقتهما مارييل، فقد حظين بحرية كاملة في اختيار أزيائهن، وفق ما أوردته مجلة Vogue البريطانية، ما أضفى طابعًا شخصيًا مميزًا على الحفل.

وتميّزت إطلالتا جيجي وبيلا بالبساطة والجرأة في الوقت نفسه، إذ ظهرتا حافيتَي القدمين خلال الحفل، في خطوة اعتبرها البعض خروجًا عن التقاليد وإشارة إلى الطابع الحرّ وغير الرسمي الذي اختارته العائلة للمناسبة.

ويُذكر أن جيجي (30 عامًا) وبيلا (29 عامًا) وأنور حديد هم أبناء محمد حديد من زواجه الثاني من يولاندا حديد، في حين أن ألانا ومارييل هما ابنتاه من زوجته الأولى ماري باتلر، التي حضرت أيضًا الحفل. كما أن لمحمد حديد ابنة أخرى تُدعى أيدان نيكس من علاقة سابقة مع تيري هاتفلد دول.

آخر الأخبار

موضة وجمال

جيجي حديد

بيلا حديد

زفاف

شقيقة

مخرج

محمد حديد

حافية القدمين

إطلالة

مشاهير

موضة

جمال.

LBCI التالي
كيم كارداشيان تحتفل بعيد ميلادها الـ45 في إطلالة ذهبية لامعة (صورة)
في الظهور الإعلامي الأول لها بعد تتويجها... هذا ما قالته بيرلا حرب للـLBCI! (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-09-09

سيلينا غوميز تخطف الأنظار بإطلالتين مختلفتين في نيويورك (صور)

LBCI
فنّ
2025-09-21

ورد الخال تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة على السجادة الحمراء في حفل الموركس دور (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
2025-09-20

جيجي حديد تُشارك صورة نادرة لابنتها بمناسبة عيد ميلادها الخامس... فهل تُشبه والدتها؟ (صور)

LBCI
موضة وجمال
2025-10-08

إطلالة أنثوية ومميزة... الملاكمة الجزائرية إيمان خليف تخطف الأنظار في أسبوع الموضة بباريس (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
15:35

الخطوط السعودية تطلق علامتها الخاصة للأزياء خلال أسبوع الموضة في الرياض (صور)

LBCI
موضة وجمال
15:00

إعلان اسم خاطئ يربك المتسابقات... موقف حرج تتعرض له شابة في مسابقة جمالية! (فيديو)

LBCI
فنّ
06:00

نادين نسيب نجيم في أسبوع الموضة في الرياض: إطلالة تحاكي العصرية والتميّز (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
04:00

كيم كارداشيان تحتفل بعيد ميلادها الـ45 في إطلالة ذهبية لامعة (صورة)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:29

في إحدى الشقق السكنية في صور... ضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة غير الخاضعة لرقابة وزارة الصحة

LBCI
أخبار دولية
13:14

من أبو ظبي... قرقاش يدعو لنهج جديد في القضية الفلسطينية يجمع بين الأمن والدولة

LBCI
أخبار دولية
2025-10-03

إسرائيل ترحّل دفعة أولى من ناشطي "أسطول الصمود العالمي"

LBCI
أخبار لبنان
13:13

وزير الداخلية تناول مع 4 نواب ملفات إنمائية وعرض مع قسطون سبل التنسيق بين لبنان وسوريا والتقى فاعليات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

أكثر من صيد ثمين بيد مخابرات الجيش في الحرب المفتوحة على المخدرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

صرف صحي عشوائي في مجرى الليطاني... والمصدر مخيمات النازحين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

بين ٢٠٢٢ و ٢٠٢٦... هكذا توزعت أصوات المغتربين وهذه التقديرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

هذا ما قاله مسؤولا الماكينة الإنتخابية في "القوات" في ألمانيا ورومانيا للـLBCI عن عملية تسجيل المغتربين

LBCI
أخبار دولية
13:17

عملية أمنيّة واسعة في إدلب… والسلطة الانتقالية تفتح النار على "الفرقة الفرنسية"

LBCI
أخبار دولية
13:14

من أبو ظبي... قرقاش يدعو لنهج جديد في القضية الفلسطينية يجمع بين الأمن والدولة

LBCI
أخبار لبنان
13:12

حصيلة الحرب الاخيرة أسرى ومفقودين وشهداء غير محصيين رسميًا ودولة عاجزة

LBCI
أخبار دولية
13:10

من الكويت إلى قطر فعُمان... جولة لإردوغان وسط تصاعد النفوذ التركي في المنطقة

LBCI
أخبار دولية
13:00

إسرائيل تعيد ترتيب جبهاتها: تدريبات شمالاً وخلافات مع واشنطن حول اليوم التالي للحرب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
06:42

ببطن اصطناعي ودمية... تظاهرت بالحمل والإنجاب ثم أعلنت وفاة "ابنتها": إليكم القصة الصادمة (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
11:59

"التقدمي الاشتراكي" نفى تصريحا منسوبا لوليد جنبلاط

LBCI
منوعات
09:38

حاولت قتل صرصور فأحرقت المبنى وحوّلت جيرانها الى ضحايا... إليكم ما حصل (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
09:28

مكتبا مكافحة المخدرات المركزي والإقليمي في الشمال أتلفا كميّات كبيرة من المواد المخدرة المضبوطة

LBCI
صحف اليوم
00:38

إتصالات لرئيس الجمهورية لتجنب الإنزلاق إلى حرب إسرائيلية كبرى (الأنباء الكويتية)

LBCI
أخبار لبنان
11:51

مفرزة استقصاء جبل لبنان مستمرّة في ملاحقة مروجي المخدّرات، وتوقف مروجًا في اللّيلكي

LBCI
اسرار
23:36

أسرار الصحف 22-10-2025

LBCI
اخبار البرامج
10:25

فوز المشتركة جوانا قاسم بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More