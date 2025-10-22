حافيتا القدمين... جيجي وبيلا حديد تخطفان الأنظار بإطلالاتهما في زفاف شقيقتهما (صور)

اختارت عارضتا الأزياء العالميتان جيجي وبيلا حديد إطلالات غير تقليدية خلال مشاركتهما كوصيفتي عروس في زفاف شقيقتهما غير الشقيقة ألانا حديد على المنتج الحائز جائزة "إيمي" روس ويليامز.

وأُقيم حفل الزفاف يوم السبت 18 تشرين الأول في منزل العائلة بمدينة لوس أنجلوس، وتحديدًا في الإقامة الخاصة بوالدهما محمد حديد، بعد أن أنهت الشقيقتان أسبوعًا حافلًا بالعمل في أسبوع الموضة في نيويورك.

ووفقًا لما نقلته مجلة "بيبول" عن ممثلة العروس، اختارت ألانا فستانًا من تصميم فيفيان ويستوود بتصميم كلاسيكي فاخر، نسّقته مع مجوهرات من Dorsey وخاتم ذهبي خاص من Sofia Kaman.

أما وصيفات العروس، ومن بينهن جيجي وبيلا وشقيقتهما مارييل، فقد حظين بحرية كاملة في اختيار أزيائهن، وفق ما أوردته مجلة Vogue البريطانية، ما أضفى طابعًا شخصيًا مميزًا على الحفل.

وتميّزت إطلالتا جيجي وبيلا بالبساطة والجرأة في الوقت نفسه، إذ ظهرتا حافيتَي القدمين خلال الحفل، في خطوة اعتبرها البعض خروجًا عن التقاليد وإشارة إلى الطابع الحرّ وغير الرسمي الذي اختارته العائلة للمناسبة.

ويُذكر أن جيجي (30 عامًا) وبيلا (29 عامًا) وأنور حديد هم أبناء محمد حديد من زواجه الثاني من يولاندا حديد، في حين أن ألانا ومارييل هما ابنتاه من زوجته الأولى ماري باتلر، التي حضرت أيضًا الحفل. كما أن لمحمد حديد ابنة أخرى تُدعى أيدان نيكس من علاقة سابقة مع تيري هاتفلد دول.