هكذا تؤثر علاجات سرطان الثدي على البشرة... واختصاصيون ينصحون: إليك كيفية العناية بها خلال مرحلة التعافي

تترك علاجات سرطان الثدي آثارًا واضحة على البشرة قد تستمر لفترة طويلة بعد انتهاء العلاج، منها الجفاف، الحساسية، تغيّر اللون والملمس وظهور الندوب، بحسب أطباء متخصصين.ووفق منظمة الصحة العالمية، سُجِّل سرطان الثدي كأكثر السرطانات شيوعًا بين النساء في 157 دولة عام 2022، مع تشخيص 2.3 مليون حالة عالميًا.وبمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي، يسلّط الخبراء الضوء على ما يحدث فعلاً للبشرة بعد العلاج، وكيف يمكن للعناية اللطيفة والمدروسة أن تدعم التعافي جسديًا وعاطفيًا.وأوضحت طبيبة الأسرة والاستشارية والمديرة الطبية في "كورستن كلينيك دبي" الدكتورة روهيل بادياني أن "غالبًا ما تتعرض البشرة لتغيّرات ملحوظة بعد العلاج. فقد تظهر الندبات أو الشعور بالشد في أماكن الجراحة، ويمكن أن تسبب الكيميائية جفافًا وحساسية، فيما قد تؤدي الأشعة إلى تغيّرات في التلوّن والملمس. بعض هذه التغيّرات قد يكون طويل الأمد، لكن مع العناية المستمرة، يشعر معظم المرضى بتحسن تدريجي على مدى الأشهر والسنوات التي تلي التعافي".ويؤكد الخبراء أن العناية اللطيفة أساسية خلال التعافي، مع التركيز على الترطيب، إصلاح الحاجز الجلدي وحماية البشرة من الشمس. وينصح باستخدام منتجات خالية من العطور بمكوّنات مثل السيراميد وحمض الهيالورونيك، وتجنّب الريتينويدات والأحماض والتقشير القاسي في المراحل الأولى.كما يمكن بعد موافقة طبيب الأورام اللجوء لعلاجات داعمة مثل الـ LED والميكرونيدلينغ وعلاجات الندوب بالليزر، لتحسين مظهر البشرة بشكل تدريجي.ويشدّد الأطباء على أن التعافي لا يقتصر على الجانب الجسدي، بل يحمل أبعادًا نفسية أيضًا، فيما تمثّل العناية بالبشرة خطوة داعمة لاستعادة الثقة والراحة بعد رحلة العلاج.