الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
سلاسل دهب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

هكذا تؤثر علاجات سرطان الثدي على البشرة... واختصاصيون ينصحون: إليك كيفية العناية بها خلال مرحلة التعافي

موضة وجمال
2025-10-28 | 06:43
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
هكذا تؤثر علاجات سرطان الثدي على البشرة... واختصاصيون ينصحون: إليك كيفية العناية بها خلال مرحلة التعافي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
هكذا تؤثر علاجات سرطان الثدي على البشرة... واختصاصيون ينصحون: إليك كيفية العناية بها خلال مرحلة التعافي

تترك علاجات سرطان الثدي آثارًا واضحة على البشرة قد تستمر لفترة طويلة بعد انتهاء العلاج، منها الجفاف، الحساسية، تغيّر اللون والملمس وظهور الندوب، بحسب أطباء متخصصين.

ووفق منظمة الصحة العالمية، سُجِّل سرطان الثدي كأكثر السرطانات شيوعًا بين النساء في 157 دولة عام 2022، مع تشخيص 2.3 مليون حالة عالميًا. 

وبمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي، يسلّط الخبراء الضوء على ما يحدث فعلاً للبشرة بعد العلاج، وكيف يمكن للعناية اللطيفة والمدروسة أن تدعم التعافي جسديًا وعاطفيًا.

وأوضحت طبيبة الأسرة والاستشارية والمديرة الطبية في "كورستن كلينيك دبي" الدكتورة روهيل بادياني أن "غالبًا ما تتعرض البشرة لتغيّرات ملحوظة بعد العلاج. فقد تظهر الندبات أو الشعور بالشد في أماكن الجراحة، ويمكن أن تسبب الكيميائية جفافًا وحساسية، فيما قد تؤدي الأشعة إلى تغيّرات في التلوّن والملمس. بعض هذه التغيّرات قد يكون طويل الأمد، لكن مع العناية المستمرة، يشعر معظم المرضى بتحسن تدريجي على مدى الأشهر والسنوات التي تلي التعافي".

ويؤكد الخبراء أن العناية اللطيفة أساسية خلال التعافي، مع التركيز على الترطيب، إصلاح الحاجز الجلدي وحماية البشرة من الشمس. وينصح باستخدام منتجات خالية من العطور بمكوّنات مثل السيراميد وحمض الهيالورونيك، وتجنّب الريتينويدات والأحماض والتقشير القاسي في المراحل الأولى.

كما يمكن بعد موافقة طبيب الأورام اللجوء لعلاجات داعمة مثل الـ LED والميكرونيدلينغ وعلاجات الندوب بالليزر، لتحسين مظهر البشرة بشكل تدريجي.

ويشدّد الأطباء على أن التعافي لا يقتصر على الجانب الجسدي، بل يحمل أبعادًا نفسية أيضًا، فيما تمثّل العناية بالبشرة خطوة داعمة لاستعادة الثقة والراحة بعد رحلة العلاج.

المصدر

صحة وتغذية

موضة وجمال

علاجات

سرطان

الثدي

البشرة...

واختصاصيون

ينصحون:

كيفية

العناية

مرحلة

التعافي

ياسمينا زيتون تحتفل بعيد ميلادها الـ23 على طريقتها (صور)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2025-10-02

"هو ثاني أكثر أنواع سرطان الثدي شيوعاً"... طبيبة توضح: هذه هي العوامل خلف صعوبة اكتشاف سرطان الثدي الفصيصي

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-20

ناصر الدين أطلق الحملة الوطنية للتوعية والكشف المبكر عن سرطان الثدي

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-20

وزارة الصحة أطلقت الحملة الوطنية للتوعية والكشف المبكر عن سرطان الثدي

LBCI
صحة وتغذية
2025-10-17

سرطان الثدي عند الرجال: من الأعراض الى عوامل الخطر وأهمية الكشف المبكر

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
2025-10-26

ياسمينا زيتون تحتفل بعيد ميلادها الـ23 على طريقتها (صور)

LBCI
موضة وجمال
2025-10-24

وداعاً للصلع... مصل جديد يُعيد الشعر خلال 20 يوماً فقط

LBCI
موضة وجمال
2025-10-23

هدى قطان تدعم ملكة جمال فلسطين قبل مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الكون (صور)

LBCI
موضة وجمال
2025-10-23

"يا فتاة أنتِ محظوظة"... هكذا احتفلت بيلا حديد في عيد ميلادها الـ29 (صور)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-09-25

عصابة استدرجتهن الى "منزل الرعب" وما فعلته بهنّ لا يُصدق... 3 فتيات انتهت حياتهنّ في بث مباشرة عبر تيك توك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

"نحن لا نحمل لا رسائل تهديد ولا تحذير"

LBCI
أخبار دولية
2025-10-13

ترامب والسيسي يفتتحان مؤتمر "السلام في الشرق الأوسط" بشرم الشيخ بحضور قادة المنطقة

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-27

ابو الغيط وصل الى بيروت للقاء المسؤولين والمشاركة في "ملتقى الإعلام العربي" والمؤتمر الاقليمي لمكافحة الإرهاب

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:32

ابي المنى التقى السفير البابوي: نأمل أن تحمل زيارة البابا بشائر السلام والاستقرار والقيامة للبنان

LBCI
أخبار لبنان
09:28

الحجار ترأس اجتماعا للجنة الوطنية للسلامة المرورية

LBCI
أخبار لبنان
09:25

حرب وكيرللس عرضا المستجدّات والإجراءات القضائية المتعلقة بالإخبارين المقدمين بشأن نشاط "القرض الحسن"

LBCI
أخبار لبنان
09:22

ابو الغيط: الجامعة مستعدة لدعم الدول الاعضاء في جهودها الوطنية والاقليمية لترسيخ العدالة وتعزيز سيادة القانون

LBCI
أخبار لبنان
09:21

نصاب الجلسة النيابية لم يكتمل... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:45

بيروت تشهد حركة ناشطة للموفدين... أورتاغوس ومدير المخابرات المصرية في الواجهة

LBCI
أخبار لبنان
08:24

بولس: “حزب الله” وافق على خطة الحكومة فلماذا يرفض تطبيقها؟

LBCI
أخبار لبنان
07:23

الراعي التقى نكد: كهرباء زحلة شكلت نموذجا من الضروري الحفاظ عليه وتعميمه

LBCI
أخبار لبنان
06:29

وزيرة البيئة: لا مبرر لتأخر أصحاب المولدات في تقديم التقارير البيئية... والمولدات السبب الأول لتلوث هواء المدن

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
11:48

مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يومي 22 و24 تشرين الثاني بمناسبة عيد الاستقلال

LBCI
اقتصاد
03:27

جدول جديد لأسعار المحروقات

LBCI
خبر عاجل
09:27

معلومات الـLBCI: في ما يتعلق بقضية مقتل الشاب إليو أبي حنا مخابرات الجيش تسلّمت عددًا من المشتبه فيهم كانوا موجودين على حاجز شاتيلا

LBCI
خبر عاجل
06:27

معلومات للـLBCI: أورتاغوس ستلتقي بوزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد وسيتم التطرق خلال اللقاء الى ملف الجنوب وتحديدًا وضع المراكز الاجتماعية هناك ومدى استجابتها لاي تطور قد يطرأ في الاسابيع المقبلة

LBCI
اسرار
00:30

أسرار الصحف 28-10-2025

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

"نحن لا نحمل لا رسائل تهديد ولا تحذير"

LBCI
خبر عاجل
15:44

وزير المالية ياسين جابر لـ عشرين 30: لبنان أمام خيارين إما الذهاب وحده والقيام بأموره بنفسه وهذا انتحار وإما موقف الحكومة وهو السير باتفاق مع صندوق النقد

LBCI
صحف اليوم
01:17

براك الى بيروت مع "تحذير أخير": نزع السلاح الآن أو نترككم لمصيركم! (الأخبار)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More