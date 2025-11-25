بعد الضجة حول رعاية جيف بيزوس وزوجته لحفل ميت غالا 2026... هكذا علّقت آنا وينتور!

أعربت مدير قسم الإبداع العالمي في مجلة فوغ آنا وينتور، عن سعادتها لرعاية لورين سانشيز وزوجها الملياردير الأميركي جيف بيزوس حفل ميت غالا للعام 2026.

وقالت وينتور: "أعتقد أن لورين ستكون إضافةً قيّمةً للمتحف وللحدث. أنا ممتنة جدًا لكرمها المُذهل، وهي من أشدّ مُحبي الأزياء، وبالطبع للموضة، لذا نحن سعداء بمشاركتها في هذه الأمسية".

وأثار قرار إشراك بيزوس كمتبرع جدلًا حول التوجه الإبداعي للحدث، ويعود ذلك جزئيًا إلى انخراطه مؤخرًا في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأكدت مجلة فوغ سابقًا أن موضوع حفل العام المقبل هو "فن الأزياء". كما ستتبرع سان لوران وكوندي ناست للحدث، الذي سيُقام احتفالًا بالمعرض الجديد في متحف متروبوليتان للفنون في مدينة نيويورك.

