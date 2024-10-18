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المقاومة الاسلامية: هاجمنا بسرب من المسيرات الانقضاضية تجمعات لجنود العدو في مدينة صفد المحتلة وأوقعنا قتلى وجرحى

خبر عاجل
2024-10-18 | 09:36
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المقاومة الاسلامية: هاجمنا بسرب من المسيرات الانقضاضية تجمعات لجنود العدو في مدينة صفد المحتلة وأوقعنا قتلى وجرحى
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المقاومة الاسلامية: هاجمنا بسرب من المسيرات الانقضاضية تجمعات لجنود العدو في مدينة صفد المحتلة وأوقعنا قتلى وجرحى

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