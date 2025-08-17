رئيس إتحاد العشائر العربية يعلن الوقوف الى جانب وليد جنبلاط: التطاول عليه أمر مدان ومرفوض

شدد رئيس إتحاد العشائر العربية الشيخ جاسم العسكر على أن "التطاول على الزعيم الوطني وليد جنبلاط أمر مدان ومرفوض، ولا يصدر إلا عمن خان أرضه ووطنه وارتمى في أحضان العدو الإسرائيلي. فالخيانة لا تنتج إلا صغاراً، والصغار أجبن من أن يتطاولوا على الكبار".



وقال في بيان: "لقد أثبت وليد بك جنبلاط عبر التاريخ أنه زعيم وطني كبير، يتجاوز الطوائف والانقسامات، ويحمل هموم الوطن كله".



وأضاف: "باسمي وباسم أعضاء الهيئة الإدارية والهيئة العامة في الاتحاد، نعلن وقوفنا إلى جانب الزعيم الوطني وليد بك جنبلاط وإخواننا في الحزب التقدمي الاشتراكي، وندين بشدة ما صدر من تطاول بالأمس".