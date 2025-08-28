قائد الأمن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي أبو عرب للـLBCI: السلاح الذي سلمته فتح للجيش اللبناني يضم ألغاما وصواريخ

الجيش اللبناني تسلم شحنة أسلحة من مخيم البص

الجيش اللبناني تسلم شحنة أسلحة من مخيم البص

السفير دمشقية للـLBCI: عملية تسليم السلاح ستستكمل يوم غد في مخيمات فلسطينية في بيروت