بدء عملية تسليم السلاح في مخيم البداوي

أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير في الشمال مصطفى ابو حرب للـLBCI: سلّمنا ما هو مطلوب منّا لمخابرات الجيش وسلاح منظمة التحرير المتبقي في مخيم البداوي هو سلاح فردي