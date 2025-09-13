أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير في الشمال مصطفى ابو حرب للـLBCI: سلّمنا ما هو مطلوب منّا لمخابرات الجيش وسلاح منظمة التحرير المتبقي في مخيم البداوي هو سلاح فردي

التالي

رئيس بلدية جونيه فيصل إفرام للـLBCI: جرى مسح 64 محلاً على مسلكي الأوتوستراد أُقفِل منها بين 28 و30 محلاً فيما قدّم باقي أصحاب المحال مستندات تثبت شرعيتهم وفي حال عدم تقديم المستندات المطلوبة ستُقفل المحال المتبقية أيضاً