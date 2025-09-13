الأخبار
LBCI
LBCI

رئيس بلدية جونيه فيصل إفرام للـLBCI: جرى مسح 64 محلاً على مسلكي الأوتوستراد أُقفِل منها بين 28 و30 محلاً فيما قدّم باقي أصحاب المحال مستندات تثبت شرعيتهم وفي حال عدم تقديم المستندات المطلوبة ستُقفل المحال المتبقية أيضاً

2025-09-13
رئيس بلدية جونيه فيصل إفرام للـLBCI: جرى مسح 64 محلاً على مسلكي الأوتوستراد أُقفِل منها بين 28 و30 محلاً فيما قدّم باقي أصحاب المحال مستندات تثبت شرعيتهم وفي حال عدم تقديم المستندات المطلوبة ستُقفل المحال المتبقية أيضاً
رئيس بلدية جونيه فيصل إفرام للـLBCI: جرى مسح 64 محلاً على مسلكي الأوتوستراد أُقفِل منها بين 28 و30 محلاً فيما قدّم باقي أصحاب المحال مستندات تثبت شرعيتهم وفي حال عدم تقديم المستندات المطلوبة ستُقفل المحال المتبقية أيضاً

