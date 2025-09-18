الجيش الاسرائيلي يحذر من استهداف مبان في طير زبنا (الشهابية) وبرج قلاويه

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرايلي أفيخاي ادرعي أن الجيش سيهاجم على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في انحاء جنوب لبنان وذلك في مواجهة محاولاته المحظورة لاعادة اعمار أنشطتها في المنطقة.



وقال في منشور عبر "إكس": نوجّه تحذيرًا عاجلًا إلى سكان المباني المحددة بالأحمر في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في القرى التالية:

-طير زبنا (الشهابية)

-برج قلاويه



وأضاف: "أنتم موجودون في مبان يستخدمها حزب الله. من اجل سلامتكم انتم مضطرون لاخلاء تلك المباني والمباني المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".



وتابع: "البقاء في المباني يعرضكم للخطر".