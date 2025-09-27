الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: إنّا على العهد يا نصر الله ونهجك مستمر وسنكون حملة الامانة وحملة الاسلام والمقاومة وتحرير فلسطين ولن نترك الساح ولن نتخلى عن السلاح

