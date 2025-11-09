رئيس الحكومة نواف سلام: بدأنا باعداد العدة لاجراء الانتخابات وجزء من مصداقية العهد هو أن تجري في موعدها ويهمنا أن نجريها على أعلى درجة من النزاهة والحيادية

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك