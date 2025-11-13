براك: نحن بحاجة إلى دفعة قوية أخيرة لتمكين الحكومة السورية من إعادة تشغيل محركها الاقتصادي والسماح للشعب السوري وجيرانه في المنطقة بالازدهار

التالي

معلومات الـLBCI: السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى يصل إلى لبنان الجمعة على أن يلتقي الرؤساء الثلاثة الإثنين ولا يحمل في هذا اللقاء الأوّل أيّ ردّ إسرائيلي بشأن ملفّ التفاوض مع لبنان