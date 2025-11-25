الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تانغو
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ترامب هنأ رئيس الجمهورية بالاستقلال: أشيد بالقرارات الشجاعة التي اتخذتها الحكومة وأتطلع إلى تعميق الشراكة بين بلدينا

خبر عاجل
2025-11-25 | 12:16
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
ترامب هنأ رئيس الجمهورية بالاستقلال: أشيد بالقرارات الشجاعة التي اتخذتها الحكومة وأتطلع إلى تعميق الشراكة بين بلدينا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
0min
ترامب هنأ رئيس الجمهورية بالاستقلال: أشيد بالقرارات الشجاعة التي اتخذتها الحكومة وأتطلع إلى تعميق الشراكة بين بلدينا

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في برقية تهنئة وجهها إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لمناسبة ذكرى الاستقلال، "تطلعه إلى تعميق الشراكة بين الولايات المتحدة ولبنان، بينما نسعى معًا لبناء مستقبل أكثر اشراقًا للأجيال القادمة".

وجاء في برقية الرئيس ترامب إلى الرئيس عون:

"عزيزي السيد الرئيس،  
بالنيابة عن شعب الولايات المتحدة، أتقدم بأصدق التهاني لكم ولشعب لبنان بمناسبة الذكرى الثانية والثمانين لاستقلال بلدكم. يجسد هذا اليوم احتفاء بالتاريخ الغني للبنان، وثقافته النابضة، وروح شعبه المتأصلة. إن لبنان موجود على مفترق طرق تاريخي، مع فرصة لرسم مسار نحو مزيد من الاستقرار والازدهار الاقتصادي للبنان وشعبه. وأشيد بالقرارات الشجاعة التي اتخذتها هذه الحكومة، وأتطلع إلى تعميق الشراكة بين بلدينا بينما نسعى معا لبناء مستقبل أكثر إشراقا للأجيال القادمة.

مع خالص التقدير،

دونالد ج. ترامب".
 

أخبار لبنان

خبر عاجل

الجمهورية

بالاستقلال:

بالقرارات

الشجاعة

اتخذتها

الحكومة

وأتطلع

تعميق

الشراكة

بلدينا

LBCI التالي
رئيس أركان لواء الحرس الجمهوري عن زيارة البابا لاوون: نطلب من الجمهور الحضور باكرًا لتجنب الازدحام وعدم إحضار أي مواد قابلة للاشتعال والاكتفاء بحمل علم الفاتيكان أو علم لبنان فقط مع منع استخدام الدرون في منطقة تواجد البابا
ترامب: قبلت دعوة شي زيارة الصين في نيسان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-09-04

أبو الغيط: الحكومة اللبنانية اتخذت قراراً شجاعاً بتطبيق حصرية السلاح بيد الدولة

LBCI
أخبار دولية
2025-11-10

المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: أي قرار في شأن سياسات إسرائيل سيتخذ بالتعاون مع إدارة ترامب

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-10

الحكومة الإسرائيلية: أي قرار في شأن مسلحي "حماس" المحاصرين سيُتخذ بالتعاون مع إدارة ترامب

LBCI
أخبار دولية
2025-10-06

السيسي يشيد بخطة ترامب لغزة قبيل المباحثات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس في مصر

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
05:57

اللجنة الرسمية المنظمة لزيارة قداسة البابا: الذين لم يُسجّلوا ولا يملكون بطاقات ويرغبون في حضور القدّاس على واجهة بيروت البحرية يمكنهم التواجد في المحيط الخارجي للموقع

LBCI
خبر عاجل
05:52

اللجنة الرسمية المنظمة لزيارة قداسة البابا: من المتوقّع أن يشارك أكثر من 120 ألف شخص في قدّاس بيروت وننصح الحاضرين في حال كان الطقس ماطرًا بإحضار ما يقيهم من الأمطار

LBCI
خبر عاجل
05:50

رئيس أركان لواء الحرس الجمهوري: سيكون هناك تفتيش في كل النقاط المحيطة بالبقعة التي سيتواجد فيها قداسة البابا وعلى طول المسالك التي سيمرّ عليها بالاضافة الى عناصر أمنية مُجهّزة

LBCI
خبر عاجل
05:31

ارجاء جلسة استجواب فضل شاكر الى ٣ شباط ٢٠٢٦ نزولا عند طلب وكيلة الدفاع للاطلاع على الملف

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-10-20

الوكالة الوطنية: طيران مسيّر فوق اجواء المحمودية والعيشية وعربصاليم وحومين الفوقا

LBCI
منوعات
2025-10-09

كانت تنظف سيارتها ثم حلّت الكارثة... سيدة ستينية تخسر حياتها بحادث مأساوي والجاني: نافذة

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-23

مخزومي هنأ السعودية باليوم الوطني: لبنان يثمّن مواقفها الداعمة له

LBCI
منوعات
2025-09-24

فضيحة الخيانة في حفل Coldplay تابع... زوج "العشيقة" كان في الحفل نفسه مع حبيبته وهذه التفاصيل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

سمّوها باسمها: مش تعدّي عالعرض… هذه جريمة عنف جنسي

LBCI
أخبار لبنان
13:57

السيدة الأولى: مشروع مدرسة المواطنية يرسخ الانتماء للبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

شباب لبنان يستعدون للقاء البابا وهذه آخر التحضيرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

رحلة التأهل لكأس العالم في كرة السلة بدأت... منتخب الأرز يغادر الى الدوحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

في أقل من ساعة غرقت طرقات لبنان بالسيول وتعطلت حركة السير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

تجديد في مطار بيروت الذي ينتظركم بمناسبة الأعياد!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

تكرار حوادث العمل يكشف خللًا بنيويًا في نظام السلامة العامة في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

فضل شاكر يطلُّ بنظاراته السوداء: صباح الخير للمحكمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

عدة مظاهرات في سوريا.. فهل فمن يحركها؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:10

إليكم جدول أسعار المحروقات

LBCI
فنّ
06:14

اغتيال فجائي لنجمة شابة… فنانة تُقتل في كمين مخيف في لوس أنجلوس

LBCI
أخبار لبنان
08:36

ديوانُ المحاسبة عن ملف "مبنى قصابيان": إعفاء حرب من العقوبات وتحميل صحناوي مسؤولية الأضرار اللاحقة بالخزينة العامة

LBCI
أمن وقضاء
09:20

ضبط شحنة مخدرات موضّبة داخل هيكل سيارة آتية من أوروبا... وتفكيك شبكة تهريب دولية بالتعاون مع السعودية

LBCI
حال الطقس
02:54

طقس غير مستقر وممطر ومرتفع جويّ مجددًا

LBCI
أخبار دولية
13:17

بالصور... سيارة البابا فرنسيس تحوّلت إلى عيادة متنقلة لأطفال غزة

LBCI
أخبار لبنان
10:53

جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي... إليكم جدول الأعمال

LBCI
حال الطقس
07:48

كم بلغت نسبة المتساقطات... والى متى سيبقى الطقس ماطراً؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More