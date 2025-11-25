الأخبار
ترامب هنأ رئيس الجمهورية بالاستقلال: أشيد بالقرارات الشجاعة التي اتخذتها الحكومة وأتطلع إلى تعميق الشراكة بين بلدينا
خبر عاجل
2025-11-25 | 12:16
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في برقية تهنئة وجهها إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لمناسبة ذكرى الاستقلال، "تطلعه إلى تعميق الشراكة بين الولايات المتحدة ولبنان، بينما نسعى معًا لبناء مستقبل أكثر اشراقًا للأجيال القادمة".
وجاء في برقية الرئيس ترامب إلى الرئيس عون:
"عزيزي السيد الرئيس،
بالنيابة عن شعب الولايات المتحدة، أتقدم بأصدق التهاني لكم ولشعب لبنان بمناسبة الذكرى الثانية والثمانين لاستقلال بلدكم. يجسد هذا اليوم احتفاء بالتاريخ الغني للبنان، وثقافته النابضة، وروح شعبه المتأصلة. إن لبنان موجود على مفترق طرق تاريخي، مع فرصة لرسم مسار نحو مزيد من الاستقرار والازدهار الاقتصادي للبنان وشعبه. وأشيد بالقرارات الشجاعة التي اتخذتها هذه الحكومة، وأتطلع إلى تعميق الشراكة بين بلدينا بينما نسعى معا لبناء مستقبل أكثر إشراقا للأجيال القادمة.
مع خالص التقدير،
دونالد ج. ترامب".
