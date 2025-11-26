وزير الخارجية المصري بعد لقائه الرئيس عون: نقوم بجهد مكثف لتجنيب لبنان أي عدوان ونحن معنيون باستقرار لبنان وضرورة وقف خروقات إسرائيل لسيادته ووحدة أراضيه

وزير الخارجية المصري بعد لقائه الرئيس عون: نقلت دعم مصر الكامل لقرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية ونحن معنيون باستقرار لبنان

ترامب هنأ رئيس الجمهورية بالاستقلال: أشيد بالقرارات الشجاعة التي اتخذتها الحكومة وأتطلع إلى تعميق الشراكة بين بلدينا