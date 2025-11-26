وزير الخارجية المصري بعد لقائه الرئيس عون: نقلت دعم مصر الكامل لقرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية ونحن معنيون باستقرار لبنان

التالي

القناة 7 الإسرائيلية عن كاتس: لا نثق بأن حزب الله سيتخلى عن سلاحه من تلقاء نفسه وواشنطن أمهلته حتى نهاية العام وإذا لم يتخل عن سلاحه حتى نهاية العام فسنعمل بقوة مرة أخرى في لبنان