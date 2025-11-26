توقيع إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص في القصر الجمهوري

المالية: رواتب العاملين في القطاع العام متاحة للسحب إعتبارًا من الخميس

المالية: رواتب العاملين في القطاع العام متاحة للسحب إعتبارًا من الخميس

القناة 7 الإسرائيلية عن كاتس: لا نثق بأن حزب الله سيتخلى عن سلاحه من تلقاء نفسه وواشنطن أمهلته حتى نهاية العام وإذا لم يتخل عن سلاحه حتى نهاية العام فسنعمل بقوة مرة أخرى في لبنان