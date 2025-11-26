المالية: رواتب العاملين في القطاع العام متاحة للسحب إعتبارًا من الخميس

أعلنت وزارة المالية أنّ رواتب العاملين في القطاع العام من مدنيين وأسلاك عسكرية ومتقاعدين باتت متاحة للسحب من المصارف الخاصة ابتداء من الخميس 17 تشرين الثاني، بعدما حُوّلت بالكامل إلى مصرف لبنان.