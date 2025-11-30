الرئيس عون: إذا زال المسيحي في لبنان سقطت معادلة الوطن وسقطت عدالتها وإذا سقط المسلم في لبنان اختلت معادلة الوطن واختل اعتدالها وإذا تعطل لبنان أو تبدل سيكون البديل حتمًا خطوط تماس في منطقتنا والعالم بين شتى أنواع التطرف والعنف

الرئيس عون: إذا زال المسيحي في لبنان سقطت معادلة الوطن وسقطت عدالتها وإذا سقط المسلم في لبنان اختلت معادلة الوطن واختل اعتدالها وإذا تعطل لبنان أو تبدل سيكون البديل حتمًا خطوط تماس في منطقتنا والعالم بين شتى أنواع التطرف والعنف الفكري والمادي وحتى الدموي