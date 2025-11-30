0min

البابا لاون: يمكن أن يفتخر لبنان بمجتمع مدني نابض بالحياة غني بالكفاءات وبشباب قادرين على أن يعبروا عن أحلام وآمال بلد بأكمله وأشجّعكم على ألا تنفصلوا أبدًا عن شعبكم وأن تضعوا أنفسكم في خدمة شعبكم الغني بتنوعه وأرجو لكم أن تتكلموا لغة واحدة

البابا لاون: يمكن أن يفتخر لبنان بمجتمع مدني نابض بالحياة غني بالكفاءات وبشباب قادرين على أن يعبروا عن أحلام وآمال بلد بأكمله وأشجّعكم على ألا تنفصلوا أبدًا عن شعبكم وأن تضعوا أنفسكم في خدمة شعبكم الغني بتنوعه وأرجو لكم أن تتكلموا لغة واحدة: لغة الرجاء التي تجمع الجميع ليبدأوا دائمًا من جديد