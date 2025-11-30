البابا لاون: إنه تحد ليس فقط للبنان بل لكل المشرق: ماذا يجب أن نفعل حتى لا يشعر الشباب بشكل خاص بأنهم مضطرون إلى أن يتركوا أرضهم ويهاجروا؟ كيف نحثهم على ألا يبحثوا عن السلام في مكان آخر بل أن يجدوا الضمانات ويصيروا روادًا له في موطنهم الأصلي؟

البابا لاون: إنه تحد ليس فقط للبنان بل لكل المشرق: ماذا يجب أن نفعل حتى لا يشعر الشباب بشكل خاص بأنهم مضطرون إلى أن يتركوا أرضهم ويهاجروا؟ كيف نحثهم على ألا يبحثوا عن السلام في مكان آخر بل أن يجدوا الضمانات ويصيروا روادًا له في موطنهم الأصلي؟ المسيحيون والمسلمون مع كل المكونات الدينية والمدنية في المجتمع اللبناني مدعوون إلى أن يقوموا بدورهم في هذا الصدد ويلتزموا بتوعية المجتمع الدولي