السفير عيسى يشيد بوحدة لبنان وتقدمه نحو الانخراط الإقليمي السلمي

أعرب سفير الولايات المتحدة لدى لبنان ميشال عيسى عن تقديره لحكومة وشعب لبنان على الترحيب الكريم الذي أبدوه لقداسة البابا لاون الرابع عشر خلال زيارته الأخيرة.



وأكد أن الاحترافية والوحدة التي تجلت في إعداد هذا الحدث التاريخي واستضافته تعكسان روح لبنان وقدرته على تجاوز التحديات عندما يتطلب الامر ذلك.



كما أشاد عيسى بكل من لبنان وإسرائيل لاتخاذهما القرار الشجاع بفتح قناة حوار في هذه اللحظة الحساسة.



وأوضح أن هذه الخطوة تشير إلى رغبة صادقة في السعي نحو حلول سلمية ومسؤولة مبنية على حسن النية.



وقال: "لا يمكن تحقيق تقدم مستدام إلا عندما يشعر كلا الجانبين بأن مخاوفهما محترمة وآمالهما معترف بها. ويبقى التوافق والتفاهم والقيادة المبنية على المبادئ أمورًا أساسية".



وفي سياق منفصل، رحّب السفير عيسى بقرار الحكومة اللبنانية باعتماد الحوار بعد عقود من عدم اليقين.



واعتبر أن هذا الحوار يُمثل خطوةً بناءةً نحو تحديد مسارات قد تسمح يومًا ما لكلا البلدين بالتعايش بسلام واحترام وكرامة.



وأكد مجدداً التزام الولايات المتحدة بدعم كل الجهود التي تعزّز السلام والاستقرار والأمن.



وقال: "إن الولايات المتحدة على استعداد للمشاركة والمساعدة في المبادرات التي تخفف الأعباء عن كاهل الشعوب التي عانت من مشقات جسدية ومعنوية عميقة، وهي معاناة لا ينبغي أبدًا لأي مجتمع أن يواجهها".