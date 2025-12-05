وفد مجلس الامن لم يطرح صيغا لما بعد انتهاء ولاية اليونيفل بل كان مستمعا لطروحات الجانب اللبناني والرئيس عون اكد ان لبنان منفتح على كل الصيغ متمنيا ان يبقى للبنان حضور دولي حتى بعد انتهاء ولاية اليونيفل

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك