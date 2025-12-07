لا تفوّتوا مشاهدة الحلقة السابعة من Shark Tank الساعة الـ8:30 مساءً عبر الـLBCI

التالي

قائد قوات اليونيفيل للقناة 12 الإسرائيلية: ليس لدينا أي دليل على أن حزب الله يعيد تأهيل نفسه جنوب الليطاني ومهمتنا دعم الجيش اللبناني لتهيئة الظروف ليسيطر على جنوب لبنان وإسرائيل تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار بشكل صارخ