جعجع: المشهد الذي حصل بالأمس ذكرني بما كان يحصل في السابق وأتمنى أن يكون انطباعي بوجود ترويكا بغير مكانه وأتفهم موقف محور الممانعة

