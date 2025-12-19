باسيل لـ ”جدل“: علينا حل مشكلة السوريين المسجونين في لبنان ولكن علينا أولا حل مشكلة اللجوء السوري في لبنان فلا يمكن للبنان تحمل المزيد من الأعباء ومنها مادية فقد كلفوا لبنان خسائر تصل الى ٥٥ مليار دولار

