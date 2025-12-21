الأخبار
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا عنصرًا من حزب الله في ياطر جنوبي لبنان
2025-12-21 | 08:02
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا عنصرًا من حزب الله في ياطر جنوبي لبنان
الإسرائيلي:
استهدفنا
عنصرًا
جنوبي
لبنان
آخر الأخبار
أخبار لبنان
10:03
جعجع للشيخ نعيم: اتفاق وقف إطلاق النار ينصّ صراحة على نزع السلاح غير الشرعي في كلّ لبنان لا في جنوب الليطاني وحده
0
0
0
اخترنا لكم
09:03
لا تفوتوا مشاهدة الحلقة التاسعة من Shark Tank الساعة الـ8:30 مساء عبر الـLBCI
0
08:56
مصادر جمعية المصارف: خيارات الإضراب تبقى مطروحة في حال إصرار الدولة على إصدار قانون مجحف بحقّ المودعين لكن يوم غد سيكون يوم عمل عادي ولا إضراب خلال فترة الأعياد
0
2025-12-19
باسيل لـ ”جدل“: علينا حل مشكلة السوريين المسجونين في لبنان ولكن علينا أولا حل مشكلة اللجوء السوري في لبنان فلا يمكن للبنان تحمل المزيد من الأعباء ومنها مادية فقد كلفوا لبنان خسائر تصل الى ٥٥ مليار دولار
0
2025-12-19
باسيل لـ ”جدل“: رفض الحكومة لفرض عودة النازحين السوريين الى سوريا لم يعد موضوع انساني بل هو اخضاع لبناني لسوريا ونحن لسنا بحاجة لاتفاق مع الدولة السورية لفرض هذه عودتهم
زوارنا يقرأون الآن
00:40
إحصاءات غرفة التحكم: قتيل و ٨ جرحى في ٩ حوادث خلال الساعات الـ٢٤ الماضية
0
06:56
هيئة البث الإسرائيلية عن وزير الطاقة إيلي كوهين: استعادة جثة آخر رهينة من غزة شرط ملزم للتقدم للمرحلة الثانية
0
09:23
السناتور الأميركي غراهام إثر لقائه نتنياهو: حماس وحزب الله يتسلحان مجددا
0
2025-12-17
سلام أطلع وفدا من جمعية المصارف على التقدم في مسار إقرار مشروع قانون الفجوة المالية
بالفيديو
06:06
الراعي: للبنان نسب ذاكرة وهُوية و إنكار النسب يؤدّي إلى تشويه الهُوية
0
04:33
فياض: تسليم لبنان بالتفاوض في ظل الاعتداءات يشكّل نقطة ضعف قاتلة
0
14:05
الأصفر صار بمتناول إيدك
0
14:00
احتفال تكريمي لمناسبة أربعين الشاعر طليع حمدان
0
13:53
صراع الاستحواذ على وارنر براذرز لم ينتهِ… صفقة محتملة قد تغيّر الموازين
0
13:40
قرية ميلادية في بلدية القلعة في المتن الأعلى
0
13:39
الذكرى التسعون لتأسيس الريجي
0
13:35
مدينة صيدا. قرية ميلادية تؤكّد التنوّع والانفتاح
0
13:29
خطة استراتيجية عشرية لتطوير قطاع الزراع
الأكثر قراءة
1
00:57
نقيب أصحاب الفنادق لـ“الأنباء الكويتية”: نسبة التشغيل في فنادق بيروت بين 27 كانون الأوّل و3 كانون الثاني تخطت 80%
2
08:56
مصادر جمعية المصارف: خيارات الإضراب تبقى مطروحة في حال إصرار الدولة على إصدار قانون مجحف بحقّ المودعين لكن يوم غد سيكون يوم عمل عادي ولا إضراب خلال فترة الأعياد
3
13:40
قرية ميلادية في بلدية القلعة في المتن الأعلى
4
13:27
آلية استرداد الودائع المقترحة...اشكاليات ومخاطر
5
03:32
القنصل كابي ابو رجيلي رئيسًا لرابطة الروم الكاثوليك
6
02:00
استقرار جويّ لأيام عديدة ما عدا الثلاثاء...
7
14:05
الأصفر صار بمتناول إيدك
8
08:02
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا عنصرًا من حزب الله في ياطر جنوبي لبنان
