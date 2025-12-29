السفير المصري علاء موسى: اقرار مشروع الفجوة المالية خطوة مهمة ونحن ندعم لبنان والعهد والحكومة ولا سيما في مجال الطاقة

التالي

السفير المصري علاء موسى: رئيس الحكومة المصريّة بحث في سبل دعم لبنان خلال زيارته لبيروت وأهمّ هذه المواضيع دعم قطاع الطاقة وهو كان مصرّاً على إنجاز هذا الملفّ بشكل سريع وسيتمّ التوقيع على مذكّرة تفاهم بين مصر ولبنان في قطاع الطاقة