السفير المصري علاء موسى: رئيس الحكومة المصريّة بحث في سبل دعم لبنان خلال زيارته لبيروت وأهمّ هذه المواضيع دعم قطاع الطاقة وهو كان مصرّاً على إنجاز هذا الملفّ بشكل سريع وسيتمّ التوقيع على مذكّرة تفاهم بين مصر ولبنان في قطاع الطاقة

التالي

السفير المصري علاء موسى: مهتمّون بما يحدث في لبنان خصوصاً ما يتعرّض له من تهديدات في الجنوب ومناطق أخرى ومصر تسعى للتخفيف من حدّة التوتّر بين لبنان وإسرائيل