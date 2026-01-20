حكم قضائي بحق علي حسن خليل وغازي زعيتر... تعويض قدره 10 مليارات ليرة

صدر حكم قضائي عن محكمة بداية بيروت قضى بإلزام الوزيرين علي حسن خليل وغازي زعيتر بدفع تعويض قدره عشرة مليارات ليرة لبنانية للتعسف باستعمال حق الادعاء والدفاع وتسويف قضية المرفأ لطلبات رد المحقق العدلي ورد القضاة الناظرين بطلبات الرد المقدمة منهما لشل عمل القضاء وعدم اصدار الاحكام في القضية.وتجدر الإشارة إلى أن المدعية على زعيتر وحسن خليل هي القاضية دانيا الدحداح.