رئيس بلدية طرابلس: إستقالة المجلس البلدي بتصرف وزير الداخلية وهذه صرخة أخيرة

التالي

سلام: الحكومة على كامل الجهوزية لتقديم بدلات الايواء لكل سكان المباني المطلوب اخلائها وكذلك توفير الأموال الضرورية للمباشرة بتدعيم الأبنية المطلوب تدعيمها فورا وفق ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي عقدناه لهذه الغاية منذ أسبوعين