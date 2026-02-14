الرئيس سعد الحريري: نحن نريد أفضل العلاقات مع كل الدول العربية بدءا من الجارة الأقرب سوريا الجديدة سوريا الحرة التي تخلصت من نظام التشبيح والاجرام

